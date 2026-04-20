Bea Pelea regresa con Reggaetón Romántico Vol.3, un trabajo de 14 temas con el que no solo reafirma su lugar como una de las figuras clave del reguetón en España, sino que da un paso más allá en la evolución del concepto que le inspiró en sus orígenes. El punto de partida de este nuevo proyecto ha sido aquello que más define a la artista: el reguetón romántico. Sin embargo, lejos de repetir la fórmula, Bea propone una transformación profunda. En este disco no canta al romanticismo: se convierte en él.

Ser romántico no es solo hablar de amor. Es mirar el mundo desde la belleza, idealizar para recordar, embellecer para que duela menos. Y si alguien ha hecho esto de forma natural desde sus inicios, es Bea Pelea. A lo largo de su carrera, ha sabido suavizar lo crudo, cantar con ternura lo que a veces no lo es, y romantizar desde el lenguaje del reguetón aquello que duele o se vuelve inalcanzable.

En Reggaetón Romántico Vol.3, Bea ya no canta desde el suelo, sino desde los sueños, las fantasías y los recuerdos. Su figura evoluciona hacia la de un mito romántico contemporáneo: una presencia que vive en la memoria y en la imaginación colectiva. No es alguien completamente real, sino una versión que cada persona completa a su manera.