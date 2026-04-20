Bea Pelea regresa con Reggaetón Romántico Vol.3, un trabajo de 14 temas con el que no solo reafirma su lugar como una de las figuras clave del reguetón en España, sino que da un paso más allá en la evolución del concepto que le inspiró en sus orígenes. El punto de partida de este nuevo proyecto ha sido aquello que más define a la artista: el reguetón romántico. Sin embargo, lejos de repetir la fórmula, Bea propone una transformación profunda. En este disco no canta al romanticismo: se convierte en él.
Ser romántico no es solo hablar de amor. Es mirar el mundo desde la belleza, idealizar para recordar, embellecer para que duela menos. Y si alguien ha hecho esto de forma natural desde sus inicios, es Bea Pelea. A lo largo de su carrera, ha sabido suavizar lo crudo, cantar con ternura lo que a veces no lo es, y romantizar desde el lenguaje del reguetón aquello que duele o se vuelve inalcanzable.
En Reggaetón Romántico Vol.3, Bea ya no canta desde el suelo, sino desde los sueños, las fantasías y los recuerdos. Su figura evoluciona hacia la de un mito romántico contemporáneo: una presencia que vive en la memoria y en la imaginación colectiva. No es alguien completamente real, sino una versión que cada persona completa a su manera.
Bea ya no se muestra: se manifiesta
Este nuevo imaginario se construye desde la superposición constante entre fantasía y realidad. La dirección visual del proyecto a cargo de Nerea Sancio y Diego refuerza esta idea mostrando a la artista como una presencia difusa, casi sobrenatural, que existe entre la ensoñación y el recuerdo. En cada pieza —portada, shootings o visualizers— adopta distintas formas de mito romántico: un amor inalcanzable, una fantasía platónica o un recuerdo que persiste. Bea puede ser un fenómeno natural, una fuerza que arrasa como un terremoto o una figura celestial cuyas lágrimas dan forma a nuevas emociones.
El disco recoge diferentes formas del amor y sus estados a través de un lenguaje directo, explícito y libre de convencionalismos, donde conviven la fuerza, la sensualidad y el magnetismo. Todo ello sobre una base sonora construida junto a productores como Chus Santana, Kawasaki, Pipo Beatz, Los del Control, Sergi el Combo o Flacko Loyal. Además, el proyecto cuenta con colaboraciones destacadas que refuerzan su dimensión dentro de la escena: Metrika, Zeno el Faraón, Julianno Sosa o La Zowi, con quien Bea comparte uno de los momentos más simbólicos del tracklist, conectando con sus orígenes y con aquel punto de inflexión que supuso Oye Papi en 2016.
El lanzamiento de Reggaetón Romántico Vol.3 viene acompañado de una experiencia inmersiva que tendrá lugar el 15 de abril en Cupra Garage (Madrid), donde se presentará el universo del disco en directo. Un punto de partida para una nueva etapa que continuará sobre los escenarios en 2026, con paradas en ciudades como Barcelona, Ciudad de México, Medellín o Santiago de Chile.
Con este trabajo, Bea Pelea no solo regresa: se eleva. Se consolida como una artista multidisciplinar, con control total sobre su narrativa y su lugar en la industria, y se transforma en un símbolo. Porque Bea ya no solo romantiza el reguetón. Bea Pelea es el mito romántico.