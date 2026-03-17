Basoa: culto, debut y pista de baile en estado puro

El espíritu más abierto y expansivo llegará con 2manydjs y Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), nombres clave en la intersección entre disco cósmico, actitud post-punk y cultura rave, junto a DJ Koze, cuya sensibilidad melódica y sofisticación pop lo han convertido en una de las figuras más influyentes de la electrónica contemporánea. En esa misma órbita luminosa y festiva se mueven la fusión de sonidos latinos con house de Paula Tape, la celebración queer de Dee Diggs y la recuperación de imaginarios noventeros actualizados por parte de Guim, conectando el underground con una energía accesible y generacional. En una vertiente más profunda, el 20 aniversario acoge por primera vez en Basoa a figuras de culto como Donato Dozzy y DJ Nobu, referentes del techno más hipnótico y atmosférico, donde cada textura y cada patrón trasladan la pista a un estado casi meditativo que dialoga con el entorno natural del bosque. A ellos se suma Vlada, reconocida por su maestría al mezclar techno, house y trance en sesiones que oscilan entre lo oscuro, lo seductor y lo expansivo. En un registro más físico y magnético, Sedef Adasï y Miravalles llevarán la pista hacia territorios más intensos y pulsantes.

Completan la programación artistas que amplían el espectro de la electrónica contemporánea desde distintos ángulos: Bashkka, transitando entre techno y pulsión hardcore; Badsista, incorporando desde São Paulo una energía que conecta funk y club; Nicolas Lutz, con su elegancia de raíz clásica y vocación exploratoria; y Mattias El Mansouri, que tras su paso por el festival debuta ahora en Basoa con su electrónica de cocción lenta y carácter envolvente. Todos ellos amplían el mapa sonoro del bosque en un año especialmente significativo. El cartel de BASOA está firmado por Eider Corral y Josema Carrillo, quienes construyen un imaginario visual propio para este espacio del festival. La pieza evoca un universo simbólico ligado a la naturaleza, lo ritual y lo nocturno, reforzando la identidad de esta rave en el bosque y su conexión con el paisaje de Kobetamendi.

El espacio donde el tiempo se expande

Frente al pulso intenso de otras zonas del recinto, Lasai vuelve a ser el lugar donde bajar el ritmo y afinar la escucha. Un escenario pensado para explorar los matices del sonido en tempos contenidos, donde la profundidad y la narrativa pesan más que la velocidad. Con vistas abiertas a Bilbao y una atmósfera más contemplativa, Lasai propone una experiencia de escucha pausada en la que el detalle y la selección musical ocupan el centro. La programación de 2026 se articula a través de varias miradas curatoriales. El colectivo Minor AM presentará un showcase con algunos de los perfiles emergentes más estimulantes de la escena actual, con Suze Ijó, James Massiah, Livwutang, Joni DJ y Amelia Holt, en sesiones que conectan club, bass y sonidos alternativos desde una sensibilidad abierta y contemporánea. Por su parte, Meritxell de Soto firmará una curaduría centrada en territorios más experimentales dentro de los tempos contenidos, reuniendo a Elena Barker, Genosidra, Somadamantina (live), Torus y la propia Meritxell de Soto en una noche que transita entre la electrónica avant-garde y la estética del art-club. Completa el recorrido una selección de DJs de espíritu digger como Ylia, Toni Bass, Alexis Le-Tan y el dúo catalán Iro Aka, responsables de una sesión más orientada al club pero igualmente marcada por la exploración y el gusto por los cruces inesperados. Más que un escenario, Lasai funciona como el contrapunto emocional del festival: un territorio donde el cuerpo descansa, el oído se afina y la música se despliega sin prisa.