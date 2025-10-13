The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, es una realidad desde el pasado 3 de octubre. Y probablemente ya lo hayas quemado a full. Hay quienes dicen que está espectacular. Que tiene una ligereza y frescura que entra muy bien. Y hay quien se ha decepcionado un poquito porque lo encuentra demasiado simple. La crítica, por ejemplo, del periodista Carlos Marcos, es brutal, donde lamenta que “en pocas canciones saca su escritura punzante”. Pero esto siempre pasa. Es la vida de la artista. Sobre todo de una tan megaestelar como la cantante estadounidense. Altibajos. Discrepancias. Es lo normal. Lo que no lo es tanto es que te acusen de plagio.
Y eso es lo que le está pasando a Taylor Swift estos días. Sí, tras escuchar la canción Opalite, una de las tres primeras con las que anticipó el álbum al mundo, mucha gente ha salido a decir en redes sociales que suena extremadamente similar a una canción de 1982: la 1+1=enamorados del cantante mexicano Luis Miguel. En concreto, parece ser que los apartados melódicos de ambos temas se parecen muchísimo. Y yo, con el oído musical de una piedra, no me atrevería a sentar cátedra sobre ello, pero es obvio, hasta para alguien sin formación musical ni grandes habilidades auditivas, que ambos fragmentos suenan peligrosamente similares. La pregunta es: ¿y ahora qué?
Pues hay varias opciones. La primera de ellas es que Taylor Swift salga al paso asegurando que es consciente de ello y que ha sido una especie de homenaje a Luis Miguel. Ya sabes: ponerlo como uno de sus ídolos y vender esto como una manera de subrayar su influencia en ella. Como comentaba una usuaria en Instagram, “cuando suena esta canción ganamos los fans de Taylor Swift y Luis Miguel”. Y no es que Luis Miguel necesite promoción precisamente, pero puede ser visto como un guiño amable. Este es el escenario más naive. En palabras de otra fan, “mi adorada Taylor se inspiró en el mismísimo Luis Miguel para Opalite”. Pero hay escenarios mucho más desagradables.
Imagina que Taylor Swift no habla del tema. O que lo hace y la lía aún más. O que lo hace de buenas pero Luis Miguel dice aquí qué pasa. En ese caso, se ha estado comentando, podría ocurrir lo mismo que ocurrió cuando Paramore descubrió que Olivia Rodrigo había incurrido en plagio contra ella: la denunció y ganó. Sí, un tribunal determinó que Good 4 U era demasiado parecida a Misery Business como para ser casualidad. ¿Irá Luis Miguel por ahí? De momento el artista no ha dicho ni mú, pero el tema está cogiendo vuelo y no sería raro que se pronunciara más pronto que tarde. Por una razón u otra, no será el disco más memorable de Swift.