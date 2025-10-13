The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift , es una realidad desde el pasado 3 de octubre. Y probablemente ya lo hayas quemado a full. Hay quienes dicen que está espectacular. Que tiene una ligereza y frescura que entra muy bien. Y hay quien se ha decepcionado un poquito porque lo encuentra demasiado simple. La crítica, por ejemplo, del periodista Carlos Marcos , es brutal, donde lamenta que “en pocas canciones saca su escritura punzante”. Pero esto siempre pasa. Es la vida de la artista. Sobre todo de una tan megaestelar como la cantante estadounidense. Altibajos. Discrepancias. Es lo normal. Lo que no lo es tanto es que te acusen de plagio.

Y eso es lo que le está pasando a Taylor Swift estos días. Sí, tras escuchar la canción Opalite, una de las tres primeras con las que anticipó el álbum al mundo, mucha gente ha salido a decir en redes sociales que suena extremadamente similar a una canción de 1982: la 1+1=enamorados del cantante mexicano Luis Miguel. En concreto, parece ser que los apartados melódicos de ambos temas se parecen muchísimo. Y yo, con el oído musical de una piedra, no me atrevería a sentar cátedra sobre ello, pero es obvio, hasta para alguien sin formación musical ni grandes habilidades auditivas, que ambos fragmentos suenan peligrosamente similares. La pregunta es: ¿y ahora qué?