2024: el año en el que el pop fue de las mujeres

Hace tiempo que sabemos que el pop lo lideran las mujeres: Madonna, Adele, Britney Spears... Lo han revolucionado y han hecho virar las tendencias del género a nuevas melodías que han acabado sonando en todo el mundo. Pero parece que este año esa parte de la sociedad que parecía ignorarlas ha decidido rendirse por fin y aceptar que son las mujeres las que reinan el pop.

Lo hemos visto con el éxito inabarcable de artistas como Chappell Roan, Sabrina Carpenter o Charli XCX. Precisamente las tres cabezas de cartel del Primavera Sound 2025. También hemos presenciado la consolidación como reina histórica del pop de Taylor Swift, que con su Eras Tour ha movilizado a millones de personas en las ciudades más importantes del mundo. Este año fue el del “Brat Summer”, el del estribillo pegajoso de “Hot To Go” o alguien cantando “that’s that me espresso”.

Pero la celebración del éxito femenino no siempre fue así. Como recupera el medio Dazed, en 2019, la BBC publicó una investigación que evidenciaba la brecha de género en el pop. Según datos de la Official Charts Company, en 2018, tres veces más hombres que mujeres aparecieron entre las 100 canciones más populares del Reino Unido, con 91 artistas masculinos o grupos de hombres frente a solo 30 mujeres.

En Estados Unidos, un estudio reveló que entre 2013 y 2018 el 90,7% de los nominados al Grammy eran hombres.

Ese mismo año, en los Grammys, solo una mujer, Alessia Cara, ganó en una categoría importante, lo que hizo que #GrammysSoMale se volviera tendencia en X (antes conocido como Twitter).

Seis años después, los Grammy 2024 cuentan una historia diferente: solo un hombre, Jon Batiste, ha sido nominado en las categorías principales, y las mujeres han arrasado en todas. En el Reino Unido, de las 16 canciones que alcanzaron el número uno este año, 11 fueron de mujeres.