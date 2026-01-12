Después de quedar finalista del Planeta hace un año con Fuego en la garganta, Beatriz Serrano visita Mucho Texto para hablar de cómo ha impulsado su carrera este galardón, meses de intensa promoción y sentimientos que aún que la acompañan: ¿es todavía la invitada en la mesa de los mayores? ¿Qué significa ser alguien imprevisible en el mundo editorial?

Porque, en realidad, Serrano es escritora desde mucho. Desgranamos su paso por Buzzfeed y otras redacciones, el éxito de su primera novela, El descontento (Temas de hoy) y los temas que le obsesionan en su escritura y atraviesan su obra.