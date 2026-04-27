Inauguramos la tercera temporada de Mucho Texto en Lasai, una librería madrileña que abrió sus puertas hace solo unos meses. Un proyecto que tiene dos nombres detrás: Ariane Hoyos y Beñat Azurmendi. Amigos, compañeros de universidad y de pasiones culturales, ambos acumulan miles de seguidores en sus redes sociales y ahora, además, tienen una local cuyo nombre, en euskera, significa tomárselo con calma.

Nos cuentan cómo fueron los primeros días, exitosos y cansados, qué significa para ellos ser nombrados como la librería de los influencers, y cómo ha sido pasar a relacionarse con los lectores sin que haya una pantalla de por medio. Dos cosas tienen claras: leer está de moda, y eso es una suerte, y lo jóvenes sí leen.