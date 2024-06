Romanza sin palabras da muchos detalles sobre su matrimonio y la crisis personal de Sofía. La novela relata la historia de una mujer que encuentra consuelo y comprensión en un pianista. A través de esta obra, que podría considerarse autoficción, Sofía expresa su frustración y tristeza por el matrimonio en el que estaba encerrada.

Una vez más, la relación de Sofía con Lev no solo demuestra como muchas veces los éxitos de los hombres han sido posibles gracias a la opresión de las mujeres. Seguramente Tolstói no habría sido capaz de escribir los libros que escribió si su esposa no hubiera estado encargándose de todo el resto y copiando a mano los textos.