Antisocial. La extrema derecha y la libertad de expresión en Internet, Andres Marantz, 2021

Y para terminar un buen golpe al mentón. Al tuyo digo. Porque de verdad duele leer la realidad que destapa el periodista Andrew Marantz, de The New Yorker, en este ensayo sobre la polarización provocada por la tecnocasta ultra. No, no les importa dividir a la sociedad. De hecho, les viene bastante bien tanto en términos empresariales como en términos políticos. El extremismo les pone. Así pueden decir que qué mal está todo y cuánto necesita la sociedad gobernantes fuertes y radicales. No nos volvamos a confiar. No son nuestros aliados.