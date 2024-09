Hay autorxs que logran conectar con nosotrxs y estructurar nuestros problemas y dolores de una forma que no podemos más que decir al leerlxs: ¡Sí, exacto, yo también me he sentido así! Esto es lo que nos ha pasado a muchísimas personas al leer los libros de Sally Rooney, la aclamada escritora irlandesa que vuelve a las librerías con ‘Intermezzo’, uno de los libros más esperados del año.