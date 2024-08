La recomendación la has escuchado ya trillones de veces: no deberías andar con el teléfono durante las dos horas anteriores a irte a dormir, pues la luz azul reduce la liberación de la hormona del sueño, la melatonina, y la estimulación dopamínica de los contenidos que ves en redes pone tu cerebro a mil por hora y te aleja de la relajación necesaria para conciliar el sueño. Leer es una opción mucho más saludable en estos casos. Y por eso llevas unas cuantas semanas sustituyendo la horita de tiktoks en la cama por la horita de literatura. Aunque no está haciendo todo el efecto que esperabas. ¿El motivo más probable? No has estado escogiendo inteligentemente el tipo de lectura.

Para empezar, cuenta MindBodyGreen en base a las explicaciones de la neurocientífica Allison Brager, “debes evitar las lecturas a la hora de dormir que puedan provocar una liberación de adrenalina”. Por ejemplo, lecturas relacionadas con el terror. Si estás muy dentro de una novela en la que a la protagonista le angustia una criatura desconocida que se esconde alrededor de su casa probablemente te pongas en modo lucha o huida, lo que hará que luego te cueste dormirte. Tu cuerpo estará excitado. Y no hace falta que sea terror: un thriller intenso te puede poner en una situación similar. Mucho mejor si optas por una novela tipo comedia o un ensayo interesante.