La crisis de la vivienda no es una crisis aislada: es una de las varias consecuencias de la crisis inmobiliaria que atraviesa nuestro país desde mucho tiempo atrás. Y sí, obvio que los ciudadanos, los sindicatos del alquiler y los medios de comunicación ponemos más atención a la vivienda que a otros inmuebles. Al fin y al cabo, es la base mínima de una vida digna. Lo más elemental. El hecho de tener un techo al que regresar. Pero eso no quita que haya otras crisis paralelas que merecen mucha atención. La de los locales comerciales es una de ellas. Y es que la especulación inmobiliaria también se está cebando con los pequeños empresarios y les está empujando hacia la desesperación. Como los del sector librero.

Y no es ninguna conjetura. Lo sabemos porque una encuesta reciente llevada a cabo por la Asociación de Librerías de Madrid a sus integrantes ha revelado datos descorazonadores. Para empezar, ocho de cada diez librerías que sobreviven en la capital no tienen espacio propio y funcionan gracias al alquiler. Esto significa que no tienen full estabilidad ni dependen enteramente de ellas mismas. Hay un casero que también influye de por medio. De hecho, la influencia es dura, porque la encuesta demuestra que solo el 14,3% de las librerías que ocupan espacios alquilados tiene garantizada su continuidad en el local actual. El resto funciona con una especie de espada de Damocles sobre la cabeza.