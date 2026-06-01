En estos momentos, los caseros no pueden incrementar los precios del alquiler por encima de lo que marca el llamado Índice de Referencia de Alquiler de Viviendas, situado actualmente en el 2%, en los contratos firmados después de mayo de 2023. Pero incluso para los firmados previamente hay un límite estipulado: lo que marca el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El problema para los inquilinos es que hay un momento en el que los propietarios pueden subir el precio del alquiler tanto como quieran -salvo en las zonas declaradas como tensionadas por los gobiernos autonómicos-: cuando firman un nuevo contrato. Es entonces cuando se están produciendo subidas que en muchos casos son directamente desproporcionadas.

Y no es una sensación etérea. No es un feeling anecdótico. Es una realidad que ha quedado ahora refrendada por las conclusiones de un nuevo informe de Comisiones Obreras: entre el año 2015 y 2024, los salarios han subido un 26%, lo cual es más que el 21% del aumento del precio de los contratos de alquiler ya existentes, pero mucho menos que la subida del 37% que han sufrido los nuevos contratos de alquiler. En este sentido, las matemáticas juegan muy a favor de los arrendadores y muy en contra de los arrendatarios: la gente ha perdido un 11% de poder adquisitivo en menos de una década. Una situación que afecta a los españoles de todas las regiones, pero definitivamente más a unos que a otros según la provincia.