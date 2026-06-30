A Dua Lipa la conocemos por su música, pero también por el encomiable trabajo de divulgación literaria que ha estado haciendo durante estos últimos años con su podcast Service95 Book Club. Hasta el punto de haber hecho tendencia a novelas que parecían olvidadas más allá de los focos mediáticos. Pero la artista británica no ha querido parar ahí: ahora ha decidido unir su compromiso con la literatura con su compromiso por las luchas de las minorías para inaugurar una librería de títulos censurados en Oporto. ¿Su nombre? Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente creado junto a la histórica librería Lello en el que podrás acceder a 100 libros contraculturales.

En concreto, los títulos seleccionados tienen en común que fueron prohibidos por los poderes dominantes de la época: porque cuestionaban ciertos regímenes políticos, hablaban de temas tabús como la sexualidad, defendían derechos reprimidos como los de la comunidad LGTBIAQ+ o desmontaban mitos alrededor de los conceptos de raza. También libros de autores que fueron perseguidos por escribir lo que escribían. En palabras de la propia Dua Lipa, “esta biblioteca es un santuario para los libros desaparecidos y para los lectores que se niegan a que les digan qué pueden leer”. Porque no hay nada más importante para cambiar el mundo que las palabras.