Cuando quieres reírte no acudes a la literatura. En tu cabeza es demasiado solemne. Demasiado trascendente. Demasiado dramática. La gran mayoría de libros que has devorado tenían un poso triste y su manera de resolver las situaciones trágicas no era precisamente graciosa. Por eso cuando quieres carcajadas acudes a las películas, a las series de televisión o a los vídeos de internet. Y es una pena. No porque en estos soportes no puedas encontrar buenas comedias sino porque en la literatura también las hay. Aquí van las locas de todas:

‘Maldito karma’, David Safier

Nadie puede acusar a David Safier de no correr riesgo en sus novelas. En esta, por ejemplo, la narración en primera persona está a cargo de una presentadora de televisión recién fallecida que afronta sus pecados desde el más allá. “El día de mi muerte no tuvo ninguna gracia. Y no solo porque me muriera. Para ser exactos, eso ocupó como mucho el puesto número seis de los peores momentos del día”. ¿Y sabes qué pasa después? Se reencarna en una hormiga. Es una tras otra. Imposible no entrar en su juego y reírte de la existencia misma.