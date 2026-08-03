No tiene los gráficos del Grand Theft Auto 6 ni el desarrollo de personaje de la saga The Last of Us . No ganará ninguno de los premios de los GOTY de este año. Ni aparecerá entre los videojuegos más vendidos de Steam. Pero este pequeño juego, The Next Dinosaur , tiene mucha más historia que contar de lo que parece a primera vista . Sí, en esencia, no es más que el clásico juego del dinosaurio de Google para cuando te quedas sin conexión a internet, pero con otros tipos de criaturas animales. Pero está lejos de ser una cuestión puramente cosmética: que puedas jugarlo con un pingüino emperador o con un rinoceronte de Java no es casualidad. Es porque podrían ser el próximo dinosaurio.

The Next Dinosaur es mucho más que un videojuego. Es una advertencia. La que la creativa publicitaria Victoria Alenda, muy preocupada por el estado de conservación de las especies animales en nuestro planeta, ha querido enviar a toda la sociedad: en estos momentos hay 49.500 de estas especies amenazadas de extinción. Una cifra dramática. Pero la cosa se pone aún peor cuando la pones en contexto: esto representa el 28% de todas las especies evaluadas. En concreto, y para que te hagas una idea de la gravedad de la situación, están en peligro de extinción el 41% de los anfibios, el 38% de los tiburones y las rayas, el 26% de los mamíferos, el 21% de los reptiles y el 11% de las aves.

Por eso en el juego que ha creado Alenda, y del que, debo admitir, me he viciado un poco esta tarde entre frase y frase de este artículo, puedes escoger una vaquita marina, un pangolín, una tortuga laúd o un mono tití, entre muchos otros. Es una amenaza estructural. Es algo que va más allá de ciertos nichos ecológicos. La pregunta es: ¿qué nos ha llevado hasta este punto tan desesperado? En palabras de la propia Alenda, con la que hemos podido hablar brevemente, el proyecto “parte de la idea de que si seguimos destruyendo los hábitats, favoreciendo la caza furtiva, el cambio climático o el tráfico ilegal de especies, miles de animales podrían convertirse en los próximos dinosaurios”.

De hecho, en este minijuego, The Next Dinosaur, los clásicos obstáculos que tienes que esquivar con tu animalito son la representación de varias de esas amenazas que penden sobre sus cabezas día tras día. Un arma que representa la caza furtiva con fines económicos. Una rueda que representa los atropellos por nuestra invasión de sus hábitats naturales. O una llama que representa los incendios. Además, y cada vez que mueres, el juego te lleva a una ventana en la que puedes leer “no dejemos que la partida acabe para las 49.500 especies de animales en peligro de extinción” y una opción en la que puedes pinchar para descubrir maneras de contribuir a su preservación. Nos necesitan.