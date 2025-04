Pero la cosa no termina ahí. Otro de los motivos por los que tanta gente se ha estado quejando en redes es que algunos de los nuevos periféricos cuestan demasiado. Por ejemplo, la nueva cámara externa, con la que puedes conectarte con quien quieras para veros mientras jugáis juntos, va a tener un precio inicial de 59,99 euros. Y el mando estilo Nintendo GameCube sube hasta los 69,99 euros. La lista continúa: 89,99 euros por el mando pro, 59,99 euros por las tarjetas de memoria microSD Express y 79,99 euros por juegos de la Switch 1 para jugarlos en la Switch 2. Te pones a sumar y a hacer números y lo que te sale es un imposible. O disfrutas de la consola o pagas el alquiler.

¿El motivo de todo este despropósito? Es tan sencillo como lo de Apple y otras empresas tan bien posicionadas: saben que mucha gente va a pagar lo que piden. Da igual que sea un abuso. Da igual que sea un poco insultante. Van a ir a la tienda y lo van a pillar todo. Y tú, que aunque quieras no puedes, vas a tener que conformarte con mirar. Porque con las quejas en internet no se soluciona nada. Es la decisión de comprar o no la que hace que las empresas escuchen. Sea como sea, la gran N sí que está sintiendo el golpe del descontento: está sufriendo un fuerte batacazo en bolsa. ¿Será eso suficiente para que den marcha atrás con sus precios? No tiene mucha pinta. Pero ojalá.