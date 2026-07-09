Críticas a Sony tras confirmar que dejará de vender juegos de Playstation en formato físico en 2028

Comprar un nuevo videojuego solía ser una experiencia muy linda: el diseño de la portada entre tus manos, el librito con contenido adicional y el ritual de introducir el disco en la consola. No era simplemente el acto de jugar. Era todo lo que lo rodeaba. Un poco como con los vinilos a la hora de escuchar música: la belleza de ese proceso old fashion enriquece las propias canciones. De ahí que la comunidad gamer esté tan enfadada con Sony tras anunciar esta que dejará de ofrecer videojuegos en formato físico a partir del año 2028. Sí, es el fin de una era. A partir de entonces, todo lo que obtendrás cuando inviertas en un videojuego será un archivo descargado. Nada más.

Algo que ya va a ocurrir con el que probablemente sea el videojuego más esperado de la historia: el Grand Theft Auto 6 de Rockstar, que únicamente estará disponible en formato digital. Es decir, que te gastas un pastizal para hacerte con algo que nunca será del todo tuyo. Y es que esta es una de las grandes preocupaciones de la comunidad. Como dice una usuaria en Instagram, “esto permite a Playstation controlar las licencias y significa que podrían dejar de ofrecer juegos para consolas antiguas, obligando así a los usuarios a comprar consolas nuevas”. Sí, Sony tendrá todo el poder y podrá cesar su soporte a determinados juegos online. El riesgo estará siempre ahí.