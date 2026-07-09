Críticas a Sony tras confirmar que dejará de vender juegos de Playstation en formato físico en 2028

Comprar un nuevo videojuego solía ser una experiencia muy linda: el diseño de la portada entre tus manos, el librito con contenido adicional y el ritual de introducir el disco en la consola. No era simplemente el acto de jugar. Era todo lo que lo rodeaba. Un poco como con los vinilos a la hora de escuchar música: la belleza de ese proceso old fashion enriquece las propias canciones. De ahí que la comunidad gamer esté tan enfadada con Sony tras anunciar esta que dejará de ofrecer videojuegos en formato físico a partir del año 2028. Sí, es el fin de una era. A partir de entonces, todo lo que obtendrás cuando inviertas en un videojuego será un archivo descargado. Nada más.
Algo que ya va a ocurrir con el que probablemente sea el videojuego más esperado de la historia: el Grand Theft Auto 6 de Rockstar, que únicamente estará disponible en formato digital. Es decir, que te gastas un pastizal para hacerte con algo que nunca será del todo tuyo. Y es que esta es una de las grandes preocupaciones de la comunidad. Como dice una usuaria en Instagram, “esto permite a Playstation controlar las licencias y significa que podrían dejar de ofrecer juegos para consolas antiguas, obligando así a los usuarios a comprar consolas nuevas”. Sí, Sony tendrá todo el poder y podrá cesar su soporte a determinados juegos online. El riesgo estará siempre ahí.
Por otro lado, hay quienes creen que la intención de Sony con este movimiento es romper con la economía secundaria y colaborativa. Al fin y al cabo, la gente ya no podrá prestarse los juegos libremente. O vienes a mi casa directamente y juegas aquí o no tengo manera de compartir mi adquisición contigo. Ese punto de solidaridad que siempre ha tenido la comunidad gamer para automantenerse desaparecerá. Al menos con Sony. Aunque todo parece indicar que la industria gaming se mueve toda ella en esta misma dirección. A una u otra velocidad. Pero hacia ahí. Además, con esto también se acabarán las ventas de segunda mano. Otro baluarte de la comunidad gaming.
En general, el movimiento de Sony deja a la gente en una situación mucho más vulnerable. Algo que duele todavía más si se tiene en cuenta el aumento progresivo de los precios de los videojuegos. Algunos llegan a costar ya unos 80 euros de salida. Y probablemente GTA 6 marque un nuevo récord en este sentido. Mientras tanto, la gente en redes lo tiene muy claro: “Ya pueden bajar los precios un 75%”. En cualquier caso, Sony se desmarca de estas “acusaciones” y afirma que la decisión se basa en “las tendencias de consumo, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Y es cierto. ¿Pero justifica eliminar esta opción?