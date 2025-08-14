Es el chico de oro del cine en estos momentos. El veinteañero más querido junto con el bueno de Paul Mescal . Y está de vuelta. El protagonista de cintas tan amadas como Call me by your name o la saga Dune ha grabado una nueva peli en la que interpreta al jugador estadounidense de ping pong Marty Reisman: Marty Supreme , un drama biográfico que mezcla la épica clásica de las películas de deporte con la radiografía intimista de un personaje muy único. El tráiler pinta genial, pero es que la peli llevaba ya tiempo levantando bastante expectación solo por la presencia de Timothée Chalamet. Está en ese momento en que ilumina todo lo que toca .

La nueva película del actor francoestadounidense, dirigida por Josh Safdie, te contará la historia de un joven apasionado del tenis de mesa. Hasta ahí nada especial. Pero es que ese joven triunfó en una época, la década de los 50, en la que era un deporte bastante ignorado en Estados Unidos y en Occidente en general. “Sé que es difícil de creer, pero este deporte llena estadios enteros en el extranjero y es cuestión de tiempo antes de que empiece a mirarte fijamente desde la tapa de una caja de cereales ”, dice el personaje interpretado por Timothèe. Y así fue: Marty Reisman murió teniendo en su palmarés hasta 22 grandes títulos de ping pong.

Lógicamente, la cinta irá sobre algo más que simplemente ping pong. Habrá obsesión. Habrá acción. Habrá pasión. Habrá amor. Y habrá todo lo que era Reisman. O al menos lo que sabemos de él, que es que fue un buscavidas con decisión, con determinación y con visión. Para que te hagas una idea, fue el jugador más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta con 67 años. Un papel carismático para un Chalamet en racha. A su lado, un plantel increíble en el que hay nombres como el de Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Abel Ferrara, Tyler The Creator, Penn Jillette, Odessa A’zion, Sandra Bernhard o Philippe Petit.

¿Y qué hay de la dirección? ¿Nos dice algo que esté en manos de Joshua Safdie? Bastante. Por si no lo sabías, él es quien estuvo detrás de aquella Diamantes en bruto tan estupenda, así como de otros títulos con muy buena crítica como Good Time o Heaven Knows What. Sabe contar historias. Sabe hacer que sientas a sus personajes. De momento, todo lo que hay es este tráiler que te dejamos a continuación, pero en diciembre de este mismo año será estrenada en los Estados Unidos, concretamente el día de Navidad, y esperamos que no tarde mucho en aterrizar en Europa. Porque necesitamos ver ya de nuevo a Timothèe. En serio.