No muchas películas han recibido 20 minutos de aplausos en el Festival de Cannes. Es más, la ovación recibida por La bola negra, el quinto proyecto audiovisual de los Javis, la ha convertido en la segunda película más vitoreada de la historia del festival, solo por detrás de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y sus 22 minutos de aplausos. Y obviamente no es una competición. El arte es arte. Tiene un altísimo componente subjetivo. Pero que la crítica haya abrazado tan unánimemente la nueva cinta de los Javis es una muestra de que se trata de un proyecto profundo y bien trabajado. Algo que quedó subrayado con la consecución del premio a Mejor dirección en Cannes. Un galardón que solo Buñuel y Almodóvar habían conseguido traer a España.

Una mirada queer a la historia de España

Federico García Lorca estaba trabajando en su obra La bola negra cuando fue fusilado por las tropas franquistas en agosto del año 1936. Iba a ser la primera obra de teatro abiertamente gay de la historia del teatro español. Solo cuatro páginas de esa historia sobrevivieron hasta hoy y es el material desde el que han partido los Javis para su obra homónima. En concreto, la película entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas diferentes (1932, 1937 y 2017) unidas por el deseo y el sufrimiento. En palabras de los propios autores, es una cinta que recoge “la experiencia de ser un hombre homosexual” y una obra que recoge, reordena y revela “algo que llevamos dentro nuestra comunidad: un dolor”. Una revisión queer de la historia de nuestro país.

Un reparto de lujo a la altura de la historia

Está claro que los Javis son los directores de cine españoles del momento. Y eso tiene mucho tirón: al igual que ha pasado siempre con el otro director queer por excelencia, Pedro Almodóvar, son pocos los actores y actrices que no están deseosos de trabajar con ellos. Y eso explica el estupendísimo reparto de La bola negra: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y la mítica actriz estadounidense Gleen Close. Con este plantel y con el texto de uno de los literatos más grandes de la historia de nuestro país, los Javis te llevan de viaje en el tiempo para enseñarte lo que es ser queer en diferentes periodos y hablarte de identidad, de deseo sexual y de una memoria histórica fundamental.

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