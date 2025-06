Seguramente hayas escuchado más de una vez el discursito ese de que la gente joven no va al cine porque no le van las películas. Porque prefiere echar la tarde perdida en las redes sociales. O ver capítulos de series cortas en casa. Siempre la misma historia. La misma historia equivocada. Porque el cine mola. La experiencia de ver una peli en una pantalla tan grande, con un sonido tan top y con esa sensación de evento social al estar riéndote o sufriendo lo mismo que varias decenas de personas más es fire. El problema es que es muy caro. Algunas entradas ya están por los catorce euros y no te sale a cuenta teniendo en cuenta lo precarizada de tu situación. Por eso está tan bien la Fiesta del Cine.

Como todos los años, este evento te da la posibilidad de disfrutar de toda la cartelera a un precio muchísimo más barato que de costumbre y te puedes pegar un buen atracón para desquitarte de todas esas veces que, durante el año, quisiste ir y no pudiste por no salirte las cuentas. Y ya está en marcha. Sí, la Fiesta del Cine 2025 comenzó ayer lunes 2 de junio y termina el próximo jueves 5 de junio. O sea que aún tienes cuatro días para gozártelo. ¿Y qué tienes que hacer para poder participar? Nada. Este año ya no es necesario solicitar la acreditación web esa ni enseñarla en el cine cuando vas a ver una peli. Simplemente compras la entrada online o en taquilla por 3,50 euros y disfrutas.