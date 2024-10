En una era donde estamos cada vez más expuestxs a las exigencias de la belleza instagrameable, la película ‘The Substance’ llega como agua de mayo para reírnos de las costuras del sistema, con humor ácido y mucho ingenio.

Con Demi Moore al frente del reparto, esta sátira, ya en cines en España, promete ser la película de la temporada, con la que pensar hasta qué punto llegaríamos para conseguir los estándares estéticos de la juventud eterna.

Dirigida por la cineasta Coralie Fargeat, conocida por su ‘thriller’ de venganza ‘Revenge’, ‘The Substance’ incluye también escenas sacadas de lo mejor del género del terror, con una mezcla de absurdidad y violencia sin filtros.

La película, que ha ganado el mejor guion en el Festival de Cannes, se adentra en el oscuro mundo de la industria cosmética y los sacrificios a las que muchas personas se someten en nombre de la belleza. Con ese objetivo, la directora nos presenta una comedia mordaz que combina horror corporal y una crítica social punzante.

La inspiración para este guion llegó de la propia experiencia de la directora. Como explicó en una entrevista: “Cuando cumplí los 40, todas esas cuestiones adquirieron un carácter más fuerte y violenta, hasta el punto de pensar que me convertiría en una mujer invisible, que ya no le interesaría a nadie y que no serviría para nada. Por eso, todos esos sentimientos, los intenté reflejar en la película”.