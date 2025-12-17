La 98º edición de los Premio Oscar tendrá lugar el domingo 15 de marzo. Pero hay dos momentos claves anteriores a la propia gala. Por un lado, está la revelación de las nominaciones oficiales el próximo 22 de enero. Por otro lado, y antes de esto, está la publicación de las shortlists, las listas con las películas precandidatas de las que saldrán definitivamente las candidatas al Oscar. Y sí, Sirat, una de las pelis revelación del cine español e internacional de este 2025 , ha superado la primera criba y se ha colado en hasta cinco shortlists diferentes. Un hito más para una cinta que ya hizo historia con la obtención del Premio del Jurado en el Festival de Cannes de este mismo año.

En concreto, la Academia de Hollywood ha incluido a Sirat, del director franco-gallego Oliver Laxe, en la shortlist para las nominaciones a mejor película internacional, en la de mejor banda sonora, en la de mejor sonido, en la de mejor casting y en la de mejor cinematografía. Lógicamente, lo ideal sería que entrara finalmente en todas ellas, cosa que no parece muy loca teniendo en cuenta la aceptación que está teniendo a nivel mundial. Dicho esto, el más importante de todos esos premios es sin duda alguna el de mejor película internacional, que solo han ganado cuatro pelis españolas en toda la historia: Volver a empezar, Belle Époque, Todo sobre mi madre y Mar adentro.