La 98º edición de los Premio Oscar tendrá lugar el domingo 15 de marzo. Pero hay dos momentos claves anteriores a la propia gala. Por un lado, está la revelación de las nominaciones oficiales el próximo 22 de enero. Por otro lado, y antes de esto, está la publicación de las shortlists, las listas con las películas precandidatas de las que saldrán definitivamente las candidatas al Oscar. Y sí, Sirat, una de las pelis revelación del cine español e internacional de este 2025, ha superado la primera criba y se ha colado en hasta cinco shortlists diferentes. Un hito más para una cinta que ya hizo historia con la obtención del Premio del Jurado en el Festival de Cannes de este mismo año.
En concreto, la Academia de Hollywood ha incluido a Sirat, del director franco-gallego Oliver Laxe, en la shortlist para las nominaciones a mejor película internacional, en la de mejor banda sonora, en la de mejor sonido, en la de mejor casting y en la de mejor cinematografía. Lógicamente, lo ideal sería que entrara finalmente en todas ellas, cosa que no parece muy loca teniendo en cuenta la aceptación que está teniendo a nivel mundial. Dicho esto, el más importante de todos esos premios es sin duda alguna el de mejor película internacional, que solo han ganado cuatro pelis españolas en toda la historia: Volver a empezar, Belle Époque, Todo sobre mi madre y Mar adentro.
No es la única fecha importante para Laxe y su equipo, ya que el próximo 11 de enero competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro. Una nominación que legitima la peli y aumenta las esperanzas de que la Academia de Hollywood la incluya definitivamente entre sus nominadas. Algo que el propio Laxe todavía percibe como una especie de sueño. En sus propias palabras, “estoy en medio de la sala viendo la obra con todo mi equipo más próximo, con la gente del museo, y de repente viene alguien y nos dice que tenemos cinco nominaciones. ¿Cómo no creer en la magia del mundo? ¿Cómo no creer que vivimos en un mundo encantado?”.
Pero, al mismo tiempo, Laxe cree entender por qué su obra está teniendo tanto éxito. Como él mismo ha declarado en un encuentro con EFE, “creo que la gente es consciente de la proeza industrial y estética, que es muy difícil hacer una película tan a contracorriente hoy en día y, además, creo que la película está habitada. Hay algo de la película y de las imágenes que te embriagan de alguna manera. Es como una corriente de electricidad”. Eso, y también, dice, que “la gente está cansada de ver las mismas pelis” y está encantada de asomarse a nuevas propuestas. Esperemos que enero traiga buenas noticias para Laxe y para el cine español en general. Y tú, ¿ya la has visto?