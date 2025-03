Si hubiera un ranking de las películas más provocallantos de la historia basado en lágrimas per cápita en las salas de cine, Coco estaría en uno de los puestos más altos sin ninguna duda. Y tienes que reconocerlo: a ti te también te tocó y mucho el corazoncito la historia de Miguel y de su familia. Su ternura. Su mensaje. Su pena. Y lo mismo le ocurrió a los jurados de los principales premios cinematográficos del mundo: salió ganadora en la categoría de mejor película de animación en 2017 en la gala de los Óscar, en la gala de los Globos de Oro y en la gala de los BAFTA. Y ahora ya sabemos que va a tener una segunda parte.

Así lo ha explicado la propia Disney , dueña del estudio Pixar, hace unos días en su portal oficial: Disney y Pixar están trabajando en Coco 2, la secuela del largometraje del Premio de la Academia en 2012, Coco. No es una especulación de la prensa. No es un rumor de los fans de la peli. Es una declaración oficial que surgió tras la última reunión anual de accionistas de The Walt Disney Company. Eso sí: la ilusión de saber que va a haber una segunda parte puede verse un poquito desinflada con el cuándo porque Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, ha dicho que el estreno está previsto para 2029. Auch.