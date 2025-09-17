Tristemente hay géneros cinematográficos con más prestigio que otros: el cine de mafia está mejor considerado dentro de la crítica especializada que el cine de superhéroes, el cine social más que el cine de terror y el cine histórico más que el cine de comedias románticas. Pero una cosa es el estatus académico, los premios, las puntuaciones en Filmaffinity o Rotten Tomatoes, y otra muy diferente lo que hace la gente en la intimidad de sus casas: según un estudio elaborado por Hernán López, fundador de la empresa de investigación Owl&Co, la comedia y el romance se hallan entre los géneros con más horas de visualización en Netflix.
Sí, aunque la gente se llene la boca hablando de las obras maestras del drama de época o del thriller, pasa más tiempo al año viendo pelis de comedias románticas que de cualquier otro flow. En concreto, y como cuentan las periodistas Alba Pinilla y Lucia Moses, las categorías de comedia y romance, junto con la de programas infantiles y familiares, “generaron el 41% de las horas de visualización de Netflix en la primera mitad de 2025”. Quizás es porque crecimos con estas pelis. O porque hay algo en ellas, esa esperanza del amor, que nos engancha de forma inexplicable. O tal vez porque nos ayuda a desconectar de la seriedad de la vida.
Sea como sea, las historias de pasión son las favoritas de la mayoría de la gente: representan hasta el 14% de las horas de visualización totales. Solo por detrás del cine policíaco y de suspense con su espectacular 27% del total de las horas de visionado. La cosa es que la relación coste de producción/beneficios es menor que con las comedias románticas. Y tiene todo el sentido del mundo: el primero necesita de escenas de acción muy caras, mientras que las segundas tiran con unos cuantos decorados y ya está. Son más fáciles de representar. Más económicas. Y quizá por eso empecemos a ver cada vez más comedias románticas.
De hecho, el propio estudio lo revela: “Netflix obtiene el máximo rendimiento de su inversión en géneros como el romance, la comedia y los programas infantiles y familiares”. Y las plataformas de streaming no se comen mucho la cabeza con estas cosas. Si algo funciona lo explotan al máximo. ¿Quieres historias de amor imposible? ¿De rupturas que devastan y resurgimientos? ¿De romances súper tiernos con los que ilusionarte? Pues te vas a hartar. Toma Soltero hasta Navidad. Toma Embarazados. Toma Con derecho a roce. Toma Persuasión. Y todo lo que está por venir.