Tristemente hay géneros cinematográficos con más prestigio que otros: el cine de mafia está mejor considerado dentro de la crítica especializada que el cine de superhéroes, el cine social más que el cine de terror y el cine histórico más que el cine de comedias románticas. Pero una cosa es el estatus académico, los premios, las puntuaciones en Filmaffinity o Rotten Tomatoes, y otra muy diferente lo que hace la gente en la intimidad de sus casas: según un estudio elaborado por Hernán López, fundador de la empresa de investigación Owl&Co, la comedia y el romance se hallan entre los géneros con más horas de visualización en Netflix.

Sí, aunque la gente se llene la boca hablando de las obras maestras del drama de época o del thriller, pasa más tiempo al año viendo pelis de comedias románticas que de cualquier otro flow. En concreto, y como cuentan las periodistas Alba Pinilla y Lucia Moses , las categorías de comedia y romance, junto con la de programas infantiles y familiares, “generaron el 41% de las horas de visualización de Netflix en la primera mitad de 2025”. Quizás es porque crecimos con estas pelis. O porque hay algo en ellas, esa esperanza del amor, que nos engancha de forma inexplicable. O tal vez porque nos ayuda a desconectar de la seriedad de la vida.