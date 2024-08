Cómo te gusta pasar miedo. A estas alturas del año, y fiel a tu cita con las pelis de terror , te has tragado ya La primera profecía , Abigail , Un lugar tranquilo: Día 1 , Inmaculate , Imaginary , La piscina y Tarot . Todo cuanto llega a las salas de cine con un mínimo de aroma terrorífico te lo ves y esperas las nuevas cositas del género con una ilusión inexplicable para la gran mayoría. En este sentido, y según cuentan desde Espinof , tienes razones para estar motivadx porque a 2024 todavía la queda mucha chicha que ofrecer en términos de horror cinematográfico. De todo ello, probablemente lo más destacado sea Alien: Romulus , una nueva secuela de la mano del genial cineasta uruguayo Fede Álvarez.

Pero también está despertando mucha expectación el remake de Nosferatu que anda preparando el director Robert Eggers, autor de películas como La bruja , El faro o El hombre del norte . Y, por supuesto, la secuela de Smile . No, no es una franquicia tan reputada como las anteriores, pero, a mi juicio personal, es una de las cintas que más acertadamente han sabido explotar el jumpscare en estos últimos años , además de tener algunas escenas inesperadamente perturbadoras. En cuanto a esta segunda entrega, escriben desde el mencionado medio, “el director ha prometido algo diferente y parece que habrá más de la criatura que vimos en la anterior”. Dientes bien larguitos.

Y luego hay cositas que ni te suenan pero que tienen muy buena pinta. Como la nueva película de Oz Perkins, Longles, en la que el legendario y siempre buen meme Nicolas Cage interpreta a “la personificación de un hombre del saco verdadero”. Un tipo de mal que sí puede estar ahí afuera. O como Nunca te sueltes, una nueva revisión del “no hacer algo o te come el monstruo” en el que una familia debe mantenerse bien aferrada en todo momento para no morir. O como, y esto lo van a celebrar mucho los gamers, la adaptación cinematográfica de la segunda entrega del videojuego Silent Hill, y que llevará por nombre Return of Silent Hill. Ojalá salga mejor que el primer intento.

Por último, también deberías apuntarte títulos como La sustancia de la cineasta francesa Coralie Fargeat, autora de Revenge; Cuckoo, del autor alemán Tilman Singer; De naturaleza violenta, el nuevo slasher sangriento de Chris Nash; It’s What’s Inside, una extraña propuesta en la que los miembros de una boda, amigos de la universidad, comienzan a vivir una pesadilla existencial tras la llegada de una antigua compañera; Family, “que dicen que invoca los horrores del duelo de The Babadook o Hereditary; y Salem’s Lot, la nueva adaptación de la novela de Stephen King. Como puedes ver, te esperan todavía muchas delicias cinematográficas espantosas. Que las disfrutes.