Las películas del director griego Yorgos Lanthimos son muy especiales. Pero mucho. Desde aquella Canino a la reciente Pobres Criaturas y pasando por Langosta o La favorita, sus obras tienen ese raro privilegio de emocionar tanto a crítica especializada como a público. Tienen ese rollito de autor que te atrae. La buena noticia es que el próximo 7 de noviembre llegará a los cines españolas su nueva cinta: Bugonia, protagonizada por Emma Stone y en la que dos conspiranoicos se aventuran a secuestrar a una poderosa empresaria convencidos de que se trata de una alienígena. De momento, en Los Ángeles ya se ha podido disfrutar de la premiere. Bueno, solo las personas calvas.

No, no es broma. Resulta que para protagonizar Bugonia, que, por cierto, está basada en la película surcoreana Save the Green Planet, la actriz estadounidense tuvo que raparse la cabeza. Y quizá movidos por una cuestión de empatía hacia la propia Stone, quizá por simpatía hacia quienes tienen calvicie o tal vez simplemente por una cuestión de marketing, al director griego se le ocurrió que solo quienes no tuvieran un solo pelo en la cabeza pudieran entrar al The Culver Theater de Los Ángeles para asistir al estreno de Bugonia. Sea como sea, está claro que la iniciativa casa muy bien con el tipo de humor absurdista de Lanthimos. Un pase de cine exclusivo para gente sin pelos.