La historia se divide en dos mitades que reflejan diferentes épocas: los años setenta, con una estética cinematográfica vibrante, y los ochenta, donde el tono se vuelve más sombrío. Este contraste no solo resalta la evolución de Trump , sino que también captura un ambiente político marcado por la corrupción y la ambición. En un momento en el que Trump está nuevamente en la palestra, The Apprentice ofrece una mirada que invita a cuestionar sus fundamentos y la autenticidad de su figura pública.

La figura de Donald Trump sigue siendo un tema candente en la política estadounidense, especialmente ahora que se presenta nuevamente como candidato a las elecciones presidenciales. En este contexto, la nueva película The Apprentice , dirigida por Ali Abbasi, cobra especial relevancia. A través de su narrativa, la película explora no solo los inicios de Trump, sino también su compleja relación con el abogado Roy Cohn, lo que la convierte en un análisis crucial de un personaje que continúa dividiendo opiniones.

La relación entre Trump y Cohn es el eje central de la película. Interpretado de manera convincente por Jeremy Strong, Cohn no solo actúa como mentor, sino que también encarna una serie de prácticas éticamente cuestionables que Trump adoptará a lo largo de su carrera. Esto plantea interrogantes sobre hasta qué punto la personalidad de Trump es genuina y cuánto se basa en la imitación de su mentor. En un momento en que Trump busca recuperar su estatus como líder, esta reflexión sobre su autenticidad resuena con fuerza.

The Apprentice no solo humaniza a Trump, presentándolo como un ser con inseguridades, sino que también lo retrata como un individuo moralmente cuestionable. A medida que avanza la historia, se hace evidente que su ambición lo lleva a sacrificar su humanidad, un reflejo que muchos ven en su estilo de liderazgo actual.

Dada la inminente carrera electoral de Trump, la relevancia de The Apprentice se amplifica. La película no solo ofrece un análisis de su vida y su ascenso, sino que también actúa como un espejo que refleja las sombras del pasado y su influencia en el presente. En un clima político tenso y polarizado, esta obra invita a los espectadores a reflexionar sobre el impacto de las decisiones del pasado en el futuro de la política estadounidense. En definitiva, la película se convierte en un documento importante y polémico, que no puede pasarse por alto en el contexto de las elecciones que se avecinan.