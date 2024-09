La liberación es la película del momento y así lo demuestran los números: según datos del portal de análisis FlixPatrol, la nueva historia del director estadounidense Lee Daniels es ya la número uno en Netflix España, así como en varias decenas de países del mundo más. Y, bueno, en principio podría parecer que no tiene demasiado de especial. Otra película más de casas encantadas en las que el drama y lo sobrenatural se fusionan para pegarte unos cuantos sustos de esos que te dejan mal cuerpo. Pero sí y no. Efectivamente, sus 112 minutos tienen una esencia relativamente similar a mucho otro de lo que ya has visto. Pero con una particularidad clave: está basada en hechos reales.

O al menos eso cuenta la protagonista de la historia, Latoya Ammons. En 2011, esta mujer decidió mudarse junto con sus tres hijos a una casa en la ciudad de Gary, en el estado de Indiana de los Estados Unidos. Ahí, dice, comenzó la pesadilla: la familia empezó a presenciar fenómenos inexplicables. Masas gigantescas de moscas que no desaparecían al matarlas. Pasos en la escalera del sótano pasada la medianoche. Chirridos de puertas sin sentido. Incluso la aparición de la figura oscura de un hombre caminando. Muy poco tiempo después, Ammons ya estaba convencida de que esa vivienda escondía algún secreto paranormal. Aunque lo peor aún estaba por llegar.