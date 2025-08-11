Luigi Mangione fue uno de los nombres propios del 2024. Tras su detención como principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la compañía de seguros United Healthcare, el joven estadounidense recibió en las redes sociales un apoyo popular brutal. Las etiquetas rollo #FreeLuigi se viralizaron. Sus seguidores se multiplicaron. E incluso le empezaron a llegar cartas de amor a prisión . La pasión social que despierta es tan grande que mucha gente ya reclama que se haga una película sobre su vida y que, ojalá, dicen, el papel protagonista sea interpretado por el actor estadounidense Dave Franco. Y este ha respondido.

Lo ha hecho durante una entrevista para el programa Watch What Happens Live de Bravo que dio junto a su esposa, la también actriz y guionista Alison Brie. En un principio, su reacción fue un poco de shock: “¿Cómo respondo a eso? Es la cosa por la que más personas en mi vida me han contactado, pero nadie me ha llamado todavía para hablar de ello”. Es decir, que le ha llegado el runrún que hay a su alrededor para hacer la peli biográfica de Mangione, pero que ninguna productora ni ningún director ha hecho amago de querer hacer el proyecto. O al menos con él en el papel protagonista. Aunque dejó claro que sí que le interesaría hacerlo.