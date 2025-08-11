Luigi Mangione fue uno de los nombres propios del 2024. Tras su detención como principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la compañía de seguros United Healthcare, el joven estadounidense recibió en las redes sociales un apoyo popular brutal. Las etiquetas rollo #FreeLuigi se viralizaron. Sus seguidores se multiplicaron. E incluso le empezaron a llegar cartas de amor a prisión. La pasión social que despierta es tan grande que mucha gente ya reclama que se haga una película sobre su vida y que, ojalá, dicen, el papel protagonista sea interpretado por el actor estadounidense Dave Franco. Y este ha respondido.
Lo ha hecho durante una entrevista para el programa Watch What Happens Live de Bravo que dio junto a su esposa, la también actriz y guionista Alison Brie. En un principio, su reacción fue un poco de shock: “¿Cómo respondo a eso? Es la cosa por la que más personas en mi vida me han contactado, pero nadie me ha llamado todavía para hablar de ello”. Es decir, que le ha llegado el runrún que hay a su alrededor para hacer la peli biográfica de Mangione, pero que ninguna productora ni ningún director ha hecho amago de querer hacer el proyecto. O al menos con él en el papel protagonista. Aunque dejó claro que sí que le interesaría hacerlo.
No obstante, lo admitió de una forma bastante enigmática y condicional: “Digamos que estoy abierto a las personas adecuadas. Dejémoslo ahí”. ¿Se refiere a que solo aceptaría el papel si lo dirigiese alguien en concreto? ¿Que solo le gustaría dar vida a Luigi Mangione con cierta productora? ¿Se refiere al plantel que le acompañaría? No lo sabemos. Su respuesta fue tan misteriosa que lo único que nos queda claro es que existe la posibilidad de que se cumpla lo que las redes sociales llevan ya un tiempo rogándole a la vida: una peli del Luigi con él al frente. Esperemos que esas “personas adecuadas” se den por aludidas y lo hagan realidad.
¿Que por qué él? Primero, porque es un grandísimo actor, como demuestran sus nominaciones a los Premios Emmy del 2025 en la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en The Studio, de Apple TV+ y su nominación a los mismos premios de 20022 por su papel en Pam y Tommy. Segundo, porque ciertamente se le da un aire a Mangione, un personaje público que levanta pasiones por la indignación que mucha gente siente en EEUU contra las compañías de seguros de salud, sí, pero también por su atractivo físico. Quizás no sepamos nada de esta supuesta peli hasta que el juicio concluya finalmente.