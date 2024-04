Jeremy Allen White dará vida a Bruce Springsteen en ‘Deliver Me From Nowhere’, el biopic sobre una época muy concreta de la vida del artista, tal como ha confirmado el medio Deadline. El actor, conocido por sus papeles en ‘The Bear’ y ‘Shameless’, además de su reciente noviazgo con Rosalía, se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera: plasmar en la gran pantalla a uno de los ‘rockeros’ más conocidos del mundo.