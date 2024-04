Cuando una no es vista por quien es, la relación con el otro de alguna forma se intoxica sin querer. Esa intoxicación no es solo en dos direcciones, sino que es en tres, porque se hereda en la cadena hacia abajo. Todo esto va generando como una cadena de sufrimiento de la cual, en este caso, Lucía, es la última a la que le llega ese testigo. Y también ella es el eslabón que decide inconscientemente romper con ese legado.

Y creo que les asusta tanto porque nos haría replantearnos tantas cosas de nosotras mismas y de nosotros mismos. Y me refiero a los adultos, que son los que tienen ese terror y ese miedo absoluto. Los niños nos están demostrando que no tienen tanto problema para comprender está realidad como una posibilidad más dentro de las ecuaciones posibles.

Obviamente tenemos un panorama a nivel internacional complicado con el auge de la extrema derecha, quienes no comprenden que pueda existir esta diversidad y que siguen empeñándose en valores ultra tradicionales. Yo estoy muy a favor de la familia, pero la familia está evolucionando como cualquier institución evoluciona en los tiempos que corren donde todo está en constante cambio, y la familia no puede estar ajena a esta idea.

Quería mostrar ese lenguaje no verbal en general, pero sobre todo me interesaba hacerlo en el personaje de Lucía. En esta sociedad adultocentrista en la que vivimos, cuando nos colocamos a la altura de los ojos de Lucía podemos ver cómo el mundo adulto está constantemente nombrándola, narrándola, construyéndola... En masculino, en realidad. Vivir toda esta narrativa que se da en el fuera de campo mientras la cámara está realmente a la altura del personaje de Lucía, al final, produce eso, que nos detengamos a mirar justamente todo ese lenguaje no verbal. Para ello hemos tenido que trabajar mucho con Sofía Otero su personaje, las distintas fases por las que está pasando y cómo se siente específicamente con cada personaje, porque está todo el tiempo rodeada de ellos. He tenido mucha suerte porque Sofía es una niña con un mundo interior riquísimo y con un diccionario emocional muy amplio. Para mí ha sido muy fácil comunicarme con ella.

¿Cómo de importante es para ti el lenguaje no verbal en el cine? ¿Cómo de necesaria ha sido la ausencia de palabras en 20.000 especies de abejas? En especial, en el viaje que hace el personaje que interpreta Sofía. A veces la incomodad, la vergüenza o el rechazo no se pueden explicar con palabras, ¿no?

Se entiende el mensaje de por qué se eligen las abejas y las diversas formas de expresar el género que existen, pero... ¿si no hubiera sido una colmena, unas 20.000 especies de abejas, que otro animal habrías escogido como referencia? ¿Por qué este y no otro? ¿O ha sido ese por qué tenía que ser ese?

Ha sido ese porque llegué a las abejas de forma muy intuitiva. Pero sí que es cierto que luego se ha ido confirmando a medida que iba investigando sobre la abeja y la colmena. Me atrapaba porque hay tantas y tantas capas... Por ejemplo, me llamaba mucho la atención eso que terminó siendo una escena en la propia película, de cómo se organizan los elementos dentro de la colmena y de cómo cada abeja tiene un rol específico y particular muy distinto al de la otra, pero todas absolutamente necesarias para la supervivencia de la colmena.

Eso por un lado, pero también me interesaba destacar cómo, dentro de la abeja, hay 20.000 especies de abejas. No todas viven en comunidad, no todas producen miel, no todas tienen un aguijón, no todas son amarillas y negras... La diversidad está ahí. Si ponemos el zoom en cualquiera de los elementos de la naturaleza, encontraremos que la diversidad es la norma. Y que nada más lejos en la naturaleza de encontrar límites divisorios o simbólicos construidos por la humanidad como hombre-mujer. También está luego el propio veneno, eso que nos amenaza, por lo que nos sentimos amenazadas y que, por lo tanto, rechazamos... Depende de cómo se utilice ese veneno puede ser sanador también. Hay todo el tiempo como una cantidad de elementos muy inspiradores.