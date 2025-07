Como explica el periodista especializado en cine Javier Zurro , la directora tenía claro que quería “denunciar el desprecio de clase y la hipersexualización hacia las mujeres que se produce dentro de esos programas”. Sí, desprecio de clase, ya que para muchas jóvenes el mensaje que reciben de la sociedad es que su única salida de la pobreza es explotar tanto como puedan su cuerpo. No es casualidad que, según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 25 años que se somete a retoques estéticos haya aumentado entre un 14% y un 20%. Ni que el 69% de quienes lo hacen sean mujeres. La presión que ellas reciben es muchísimo mayor.

En cuanto a la peli, dice Zurro, tienes dos grandes aciertos. Por un lado, la no hipersexualización de la protagonista, con el objetivo de no convertir Diamante en bruto en algo parecido a esos programas que sacan rédito del cuerpo de la mujer y de su cosificación. Por otro lado, el acercarse a la violencia que padece el personaje principal sin melodramatismo. De un modo crudo y real. Porque es una realidad lo suficientemente desagradable como para no necesitar de efectismos. En palabras de la propia cineasta, “no queríamos resaltar algo en la imagen que dijera al espectador mira la miseria que hay en este lugar. Tenía que ser más orgánico. Y parece que lo han logrado de sobra.