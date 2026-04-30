DocsBarcelona celebrará su vigésimo novena edición del 7 al 17 de mayo en el CCCB, los cines Renoir, Aribau, Phenomena, Zumzeig y Espai Texas, la Filmoteca deCatalunya y Casa Montjuïc, con una programación que incluye 42 largometrajes documentales y 15 cortos. Las entradas se pondrán a la venta hoy a las 12:00 horas en la web del certamen.

Más allá de los titulares, empatía

En un contexto de extrema tensión geopolítica, DocsBarcelona invita a mirar más allá de los titulares y a adentrarse en historias humanas programadas en la Sección Oficial del certamen que nos permiten entender el mundo desde la empatía. A Fox Under a Pink Moon inaugurará el festival el 7 de mayo en los Cines Aribau mirando hacia Irán, con un relato en primera persona de la joven artista Soraya Akhalaghi, que documenta durante cinco años los intentos de escapar de un matrimonio abusivo y reunirse con su madre en Austria. Dirigida a distancia por el documentalista Mehrdad Oskouei (Starless Dreams, Sunless Shadows), la película celebrará su estreno en España con la presencia del director y la protagonista y codirectora, tras haber sido reconocida como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA). De Irán a Uganda, con The Woman Who Poked the Leopard, de Patience Nitumwesiga, un retrato de la activista Stella Nyanzi, voz disidente que desafía abiertamente al régimen de Yoweri Museveni y lucha por los derechos de las personas queer en un país donde la homosexualidad se castiga con la muerte. Las voces también disidentes retratadas en 80 Angry Journalists, de Anna Kis y András Földes, narran el colapso de Index.hu, el principal medio independiente de Hungría, y la dimisión en bloque de su redacción ante las presiones políticas en 2020. András Földes, corresponsal de guerra, y la montadora y codirectora Anna Kis filman la transformación de esta comunidad periodística clave de Europa central y la construcción de un nuevo medio desde cero. Amazomania, de Nathan Grossman, revisita una expedición de los años noventa al Amazonas para documentar a la tribu aislada de los Korubo. Galardonado con el Premio FIPRESCI en CPH:DOX2026, revela los costes ocultos del “descubrimiento” y confronta el legado colonial. Está firmada po rel director sueco Nathan Grossman, que con su primer largometraje, I Am Greta, retrató a Greta Thunberg desde el primer día de su vida escolar hasta su fama mundial. Replica, de Chouwa Liang, nos traslada a la China contemporánea, donde tres mujeres establecen relaciones con amantes de inteligencia artificial para llenar vacíos emocionales. A través de estas experiencias, la película muestra cómo la tecnología transforma la intimidad, el deseo y las relaciones afectivas.

Fotografiar la memoria del paisaje

Tres documentales de la Sección Oficial invitan al espectador a sumergirse en el paisaje antes de que desaparezca, como narrador y testigo del paso del tiempo: desde bosques remotos donde la fauna y los sonidos de los árboles transmiten legados ancestrales hasta glaciares centenarios. Este es el punto de partida de La Pietà: hace más de un siglo, Flosi Björnsson y sus hermanos se aislaron en una granja a los pies del antiguo glaciar de Europa. Con la voz del fotógrafo islandés Ragnar Axelsson, que pasó su infancia en ese mismo lugar, Pepe Andreu y Rafa Molés (Lobster Soup, FiveDays to Dance) construyen una potente metáfora visual sobre la fragilidad del planeta. Whispers in the Woods es un retrato poético de la naturaleza más salvaje: linces, osos, ciervos y búhos habitan los bosques que Vincent Munier (The Velvet Queen), gran fotógrafo y cineasta de la naturaleza, retrata con su cámara, capturando tanto su belleza visual como sus sonidos poéticos. En The Hidden Face of the Earth, Dimitri, apasionado por la fotografía, comienza a perder la visión y, con ella, la capacidad de capturar el mundo como antes. Arnaud Alain, director de fotografía, debuta en el largometraje en un recorrido íntimo por los paisajes urbanos de París y Nueva York, en un film que fusiona cine y fotografía con una sensibilidad poética única.

Retratos íntimos, narrativas universales

Cuatro retratos en Sección Oficial transforman experiencias íntimas en narrativas universales, abordando las contradicciones que modelan las identidades y los vínculos humanos. The Beauty of Errors explora los lazos entre un padre y un hijo en un pueblo rural de Finlandia y cómo, a medida que la relación madura, el padre debe aprender a afrontar la soledad. Jukka Kärkkäinen ha filmado con una mirada poética y humana la masculinidad, la familia y el alcoholismo a lo largo de su carrera. Tras su estreno mundial en Sundance 2026 y haber recibido el Teddy Award a Mejor Documental en la Berlinale 2026, Barbara Forever llegará a Docs Barcelona. A partir de más de ochenta filmes, archivo inédito y entrevistas, Brydie O’Connor firma un homenaje brillante al legado y el impacto cultural de Barbara Hammer, pionera del cine lésbico, con una filmografía valiente y sensual arraigada en la necesidad de narrar su propia historia. Les culpables parte de los silencios en torno al aborto adolescente y los transforma en voz colectiva. La directora Marta Duran Lozano recibe cien testimonios anónimos de mujeres que han vivido situaciones similares a su propia adolescencia, y los combina con seis protagonistas que ponen rostro y voz a estas historias silenciadas. El resultado es un debut generoso y catártico, que abre un espacio de reflexión y empatía. Mailin, de María Silvia Esteve, construye un relato íntimo a partir de un cuento que la directora cuenta a su hija antes de ir a dormir. A través de este gesto, emerge la historia de una infancia marcada por abusos prolongados, y el film se convierte en un ejercicio de reparación y transmisión, donde la maternidad ofrece una segunda oportunidad. La directora argentina (Silvia, Criatura) ha obtenido premios en IDFA, Guadalajara y Tesalónica y actualmente desarrolla Fauces como Talentd e la Berlinale.

Anatomía de la realidad

Entre la ciencia, la tecnología y el cine, la Sección Oficial Visions apuesta este año por una anatomía de la realidad con cinco documentales que investigan y reconstruyen los hechos para cuestionar las narrativas oficiales, combinando investigación forense y experiencias personales. Tras ochenta años de silencio, Atlas de la desaparición, del artista colombiano Manuel Correa, explora con el cine las nuevas tecnologías forenses para recuperar el rastro de las personas desaparecidas y trasladadas al Valle de los Caídos. La película ofrece un testimonio claro sobre la arquitectura de la represión y los intentos de la dictadura de borrar la memoria de más de 30.000personas. Das Deutsche Volk, estrenada en la Berlinale y en IDFA, retrata el ataque racista de Hanau en 2020 a través de la mirada de supervivientes y familiares. Nueve jóvenes fueron asesinados por no parecer “alemanes”, y la película documenta cinco años de duelo, búsqueda de pertenencia y activismo de la comunidad para obtener justicia. Marcin Wierzchowski construye un testimonio imprescindible de la Europa contemporánea, una obra que expone el racismo sistémico y acompaña a las familias en su dolor. En Afterlives, el pionero del desktop cinema Kevin B. Lee revisa la violencia extremista codificada en los vídeos del Estado Islámico y los efectos que esta ejerce sobre las comunidades locales. La película explora las estructuras de poder que conectan el pasado colonial con la era digital. Lee es fundador y editor de Fandor, autor de más de 360 ensayos en vídeo sobre cine y medios, profesor en la Universidad de Lugano y colaborador del Festival de Locarno, The New York Times, Sight & Sounde Indiewire. En un planeta lejano, un robot explora minerales y señales de vida mientras astrobiólogos estudian una biosfera oculta dentro de una mina milenaria. Like Any Other Mortal combina documental, flamenco y ciencia ficción para cuestionar los límites entre lo vivo y lo inanimado, entre la experimentación científica y la sensibilidad artística. María Molina Peiró, artista e investigadora, ha exhibido sus obras en el festival de Róterdam, el BFI London, el Louvre o el MACBA. Do You Love Me es un viaje lúdico e íntimo por la memoria audiovisual del Líbano, construido a partir de más de 20.000 fuentes de archivo. Lana Daher, cineasta y artista multidisciplinar de Beirut, recorre setenta años de cine, televisión, vídeos domésticos y fotografía para explorar la psique colectiva libanesa, marcada tanto por la alegría y la intimidad como por la destrucción y la pérdida.

Un foco dedicado a la ciudad: Docs&Ciutat

La sección Focus, dedicada en cada edición a una temática diferente, se centrará este año en el entorno urbano con Docs&Ciutat, cinco documentales que exploran las transformaciones, tensiones e imaginarios de las ciudades contemporáneas en entornos tan diversos como Gaza, Barcelona, Granada, Tokio y Damasco. En With Hasan in Gaza, el cineasta y artista palestino Kamal Aljafari recupera tres cintas de vídeofilmadas en 2001 para mostrar la vida cotidiana en Gaza, en transformación constante y forzada. Lo que comienza como la búsqueda de un antiguo compañero de prisión de 1989 se convierte en un viaje inesperado de norte a sur de la franja con Hasan, un guía local. Reconocida en el Festival de Locarno como Mejor Película Europea, también ha sido nominada a los European Film Awards 2026. Corren las liebres, de Lorena Ros, explora la historia de Noa, una mujer trans gitana que intenta recuperar la custodia de sus hijos mientras afronta un desahucio en Barcelona, retratando las dinámicas de supervivencia en los márgenes de la ciudad y poniendo de relieve las tensiones sociales y urbanas que definen la capital catalana. Ros, cineasta, fotógrafa documental y periodista, ha desarrollado su trayectoria entre Londres y Nueva York y ha sido reconocida con tres World Press Photo. Quién vio los templos caer, de Lucía Selva, transita entre el mito y la realidad para explorar la memoria y la transformación urbana de Granada, convirtiendo la ciudad en un espacio simbólico y narrativo. El film tuvo su estreno en CPH:DOX, donde recibió una mención especial del jurado. Selva, directora de fotografía y autora del vídeo-ensayo In Memoriam, combina no ficción y creación digital y debuta en el largometraje con este documental. El documental japonés Numakage Public Pool, de Shingo Ota, documenta la desaparición de una piscina pública suburbana de Tokio, un espacio clave de socialización dentro del tejido urbano, y el duelo colectivo que genera entre las comunidades que la habitaban, desde familias hasta espacios de encuentro queer. Ota (The End of the Special Time We Were Allowed) combina documental y artes escénicas, con proyectos como The Last Geishas, y ha sido reconocido en festivales como Image Forum y Yubari. Little Sinner, de Daro Hansen y Thomas Papapetros, es un documental construido a partir de más de dos décadas de grabaciones personales de Hansen. De joven, en su querida ciudad de Damasco, se enamoró de Toke, un estudiante danés, pero cuando el honor de su familia se vio amenazado, aceptó un matrimonio forzado con un hombre sirio. Con la ayuda de Toke, Daro consigue escapar a Dinamarca. Combinando el archivo personal con imágenes filmadas durante la crisis de refugiados en Líbano y Grecia, traza su recorrido vital por diversas geografías del desplazamiento.

Sesiones especiales

Las Sesiones especiales de DocsBarcelona presentan este año siete propuestas, encabezadas por el estreno de The History of Concrete, debut en largometraje de John Wilson, cineasta estadounidense que vuelve a DocsBarcelona tras presentar su serie de culto How To with John Wilson. La película transforma el hormigón en un retrato de la vida urbana y la condición humana lleno de humor y se estrena en España tras su paso por festivales como Sundance y CPH:DOX. Una guía paranormal de la Costa Brava, de Ferran Romeu (Historias de la Rabassada, Cienciaficción), acompaña a la escritora Mariana Enriquez en un viaje por la Costa Brava para elaborar unaguía paranormal. Entre historias de fantasmas, mitos y supersticiones, el film combina humor, intimidad y la fascinación de la autora por lo desconocido y el miedo. Trillion, de Victor Kossakovsky, ofrece una meditación poética sobre el mito de Sísifo, continuando la trilogía de la empatía que el director de San Petersburgo inició con Gunda (2020). Conocido por suestilo observacional y poético, con obras destacadas como ¡Vivan las Antípodas! (2011), Aquarela (2018) y Architecton (2024), se ha consolidado como uno de los cineastas documentales más influyentes del panorama contemporáneo.