Aunque son estas cuatro las emociones que veremos en la película, que se estrena en cines en España este 19 de junio, lo cierto es que no siempre fu así. En sus inicios se plantearon más emociones que finalmente han sido descartadas. Una de ellas era Guilt ( Culpa) y la otra Shame (Vergüenza, pero que para diferenciarla de la que forma parte de la película podríamos traducir como Remordimiento). Pero ¿qué tenían de malo estos personajes para desaparecer del film ? ¿Por qué fueron descartados?

Según el director de ‘Del Revés 2’, Kelsey Mann, las razones de esta decisión fueron bastante meditadas. Él mismo contó a ‘The Wrap‘ que Vergüenza iba a ser un personaje de paleta gris, que siempre estaría triste. “No era divertido de ver, era demasiado intenso”, explicó Mann. En definitiva, no aportaba el tono que los creadores buscaban.

“¿Sabes cuando ves una buena película y piensas: ‘Tío, esa fue una gran película’. ¿Quieres verla de nuevo? ‘No, en realidad no’. Hay películas así. No quiero hacer esa película. Quiero hacer una película que sea realmente significativa y cuando te pregunten: ‘¿Quieres volver a verla?’, digas: ‘¡Sí!’. Porque esas son mis favoritas y es el tipo de películas que quiero hacer. Y yo no querría volver a esa película con ese personaje. No es tan divertida”, reflexionó el director.