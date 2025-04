Hacen falta muy pocas manos, y mucho poder, para acallar la voz de un autor que escribe para levantar las ampollas de un sistema, desde su margen; sea cual sea este. Hace falta todo un aparato censor, y una España gris y de silencio, para entender qué es lo que le sucedió al novelista y dramaturgo Agustín Gómez Arcos, un autor brillante que se vio obligado a exiliarse en París, en pleno mayo del 68, después de que su obra fuese censurada en nuestro país por considerase, en múltiples ocasiones, “peligrosa” y “pornográfica”. Para los franceses, Gómez Arcos es un referente. Sus textos se estudian en liceos y universidades. En España, sin embargo, hasta hace bien poco, era un completo desconocido.

De hecho, es ahora cuando empezamos a ver destellos de todo lo que pudo haber sido en nuestro país, si no le hubieran denegado hasta en dos ocasiones el premio Nacional Lope de Vega al mejor texto teatral. Los ganó, sí, pero luego la censura le decía que no podían recaer en él. Cansado de no poder representar sus obras, en 1966 deja España para instalarse una temporada en Londres. Sin embargo, será en París donde sucede algo extraordinario: en 1975 escribe directamente en francés su primera novela, ‘El cordero carnívoro’. En ella, anota lo siguiente: “Uno no se rebela por odio, sino por amor”. El autor andaluz encontrará en la lengua extranjera una vía para desafiar los silencios impuestos por el franquismo. Sin embargo, aunque cambia de idioma, nunca renegara de la nacionalidad española.