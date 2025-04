Para mucha gente es la mejor saga de la historia del cine. Un universo de ciencia ficción donde todo es posible y que se extiende más y más película a película y serie a serie. Para otras personas, sin embargo, es una saga carente de diversidad racial que necesita una buena reforma. Y no lo opina solo gente random. En un nuevo documental titulado Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood, el actor John Boyega, protagonista de Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars: Los últimos Jedi y Star Wars: El ascenso de Skywalker, ha calificado a la exitosa saga como una franquicia elitista de gente blanca.