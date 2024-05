Es curioso que la premisa de Deadpool, el superhéroe menos arquetípicamente héroe de Marvel, sea exactamente la misma que la de Colt Seavers (Ryan Gosling) en El especialista : su mayor fortaleza es la resistencia al daño de sus enemigos y no tanto el daño que puede hacer él de primeras. La cosa es que en Deadpool esta fortaleza es llevada al siguiente nivel. ¿Le separan el torso de las piernas? La siguiente escena nos lo muestra sentado en el sofá con unas piernecitas nuevas que le están creciendo. Unas coñas que te transmiten la sensación de no estar ante el clásico machote serio y de pocas palabras que tanta grima da . Acción de la buena pero con humor.

Megalodón

Esta propuesta tiene truco. A diferencia de las dos anteriores, en la saga Megalodón no hay intentos explícitos de desmontar los códigos de las películas de acción convencionales. No nos muestran las triquiñuelas habituales para reírse de ellas. No hay parodia encubierta. No obstante, la tontería es tan sumamente gorda que es imposible que la tomes en serio y te produzca lache. Joder: estamos hablando de un tipo de unos 90 kilos que le da una patada en la cabeza a un animal de aproximadamente 103.000 kilos para alejarlo de él. Es una cinta que sin vergüenza que ni se preocupa en hacer creíble lo increíble. Se la suda la física. Es sencillamente estúpida.