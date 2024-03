En la película asiática The Eye, una joven que padece ceguera recibe un trasplante de córnea y, desgraciadamente para ella, comienza no solo a ver la realidad que le rodea, sino también otras circunstancias fantasmales relacionadas con lo que veía el donante en vida. Es una fantasía. Una premisa tonta alrededor de la cual articular una más que aceptable cinta de terror. Ahora bien: ¿tiene esta premisa al menos un gramo de evidencia científica que la respalde? ¿Puede un trasplante de órgano alterar la percepción del mundo de quien lo recibe? ¿Su personalidad y todo lo que ello implica? Según cuenta el doctor Mitchel B. Liester, continúa siendo un misterio, pero algunas pruebas apuntan a que sí.

Para empezar están las evidencias anecdóticas. Liester expone el caso de varias personas que tras haber sobrevivido gracias al trasplante de un órgano ajeno comenzaron a presentar apetencias que nunca tuvieron y que curiosamente coinciden con las apetencias de sus donantes. Y sin haber conocido absolutamente nada de ellos. Pero no solo eso. “Claire también notó otros cambios en su personalidad: ya no se sentía sola y se sentía más independiente, segura, asertiva e incluso agresiva”. Obviamente, esto último no tiene por qué derivar de ningún trasvase de la personalidad. Al fin y al cabo, se trata de personas que han experimentado momentos cercanos a la muerte. Y eso te cambia bastante.