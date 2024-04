Ponte en situación: acabas de terminar de cenar una ensaladita bien sana o un pollo a la plancha con verduras y tienes un poco de chocolate en la despensa. Quizás solo. Quizás con leche. Quizás como parte de un rico bombón. La cosa es que su nivel de seducción es top. Te llama y te persuade con mensajes rollo te has sacrificado con una cena saludable y te mereces un capricho. Y caes. Caes muy a menudo. Y el problema no es solo de calorías. Tampoco necesariamente de grasa. Esa misma onza de chocolate a las once de la mañana resulta casi inofensiva si el resto de tu dieta está ok. El problema es la hora. No deberías comer chocolate por las noches. Y la razón tiene nombre: teobromina.

En palabras de la nutricionista Gabriela Gottau, “en el cacao encontramos una sustancia estimulante como la cafeína del café que en este caso se denomina teobromina y que puede producir insomnio si se consume en apreciables cantidades”. Y ojo: no es una molécula mala. En realidad, y como añade la propia Gottau, la teobromina puede tener efectos positivos en tu cuerpo, especialmente en la regulación de tu metabolismo. Además, y como afirman desde el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, esta sustancia también puede estimular tu corazón, ensanchar tus vasos sanguíneos y promover tu orina para una mejor depuración. Es una buena aliada a largo plazo.