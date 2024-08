Conocerás a dos tipos de personas a lo largo de tu vida: las que se levantan inmediatamente conforme suena la alarma del móvil y las que la posponen para dormir tan solo cinco minutitos más por puro placer. Si eres de las primeras, y has tenido la mala fortuna de enamorarte de una del segundo grupo, y además pone la alarma a una hora anterior a la tuya, te acordarás de toda su familia cada mañana. Para convencerla, le recuerdas constantemente que no solo es una putada para ti sino que además no es bueno para su salud. Y no se te puede culpar: es lo que se ha pensado durante mucho tiempo. Sin embargo, un nuevo estudio científico lo ha desmentido. En realidad, es incluso beneficioso.

En concreto, el estudio cruzó las informaciones extraídas de una encuesta a más de 1.700 personas de todo el mundo con los resultados de un experimento realizado con 31 participantes y consistente en medir el rendimiento cognitivo y el bienestar tras varios días de posponer una y otra vez la alarma. La conclusión fue inequívoca: como apuntan desde LiveScience, medio especializado que difunde esta investigación, “los autores descubrieron que presionar el botón de posponer mejoraba el desempeño en pruebas cognitivas”. O dicho de otra forma: los cinco minutos extras hacen que seas más competente intelectualmente en la facultad o en la oficina. Potencian el talento que hay en ti.