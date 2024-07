Más de una década atrás, cuando estudiaba Periodismo en la Universidad de Málaga, un profesor de la asignatura de Televisión me aconsejó practicar un acento más neutro para, decía, hacerte entender en televisiones públicas de otras regiones del país o televisiones nacionales. Es una frasecita que suele escucharse mucho por el sur cuando dices que andas estudiando esta carrera. Y la mayoría lo intenta. Yo lo intenté. Fue un esfuerzo aparentemente pequeño pero horrible: las eses finales sonaban todo menos naturales y mi forma de pronunciar el dígrafo ch casi me dolía físicamente. No tardé mucho en mandar esa idea a la mierda. Amo mi acento. Y ni quiero ni puedo deshacerme de él.

Porque sí: el acento puede variar a lo largo de los años. Como explica el profesor de Lengua Española Enrique Balmaseda, de la Universidad de La Rioja, “se pueden experimentar cambios en la forma de hablar por diversas razones: hay hablantes que pueden migrar parcial o totalmente a otra modalidad al convivir dentro de una comunidad dialectal diferente”. Es lo que se conoce como convergencia fonética y tiene que ver con el instinto tan humano de querer integrarse en la tribu para sobrevivir. Pero es un proceso inconsciente y natural. Lo que no puedes hacer, profesor de Televisión, es deshacerte de tu acento de manera deliberada. Eso es un caos para tu cerebro.