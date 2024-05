Fue Aristóteles quien, hace más de 2.300 años, en su obra De Anima, estableció por primera vez aquella teoría tan repetida de que los seres humanos tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Y ya está. Recientemente, y con el avance de la neurociencia, lxs expertos han comenzado a incluir un sexto integrante: la propiocepción, la capacidad de sentir donde están las diferentes partes de tu cuerpo en relación con el resto y con el entorno. No obstante, especialistas como la zoóloga Jackie Higgins, de la Universidad de Oxford, están yendo mucho más allá. En su ensayo Sentient – What Animals Reveal About Our Senses plantea la existencia de hasta doce sentidos distintos.