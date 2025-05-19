Tu capacidad de concentrarte está a la altura de la de una ardilla. Y es una movida. La sobreestimulación de las redes tiene muy mal acostumbrado a tu cerebro y cada vez que tratas de hacer un trabajo de la uni o de teletrabajar un poco en silencio te das cuenta de que no puedes. De que te vas del focus una y otra vez. De que estás como con ansiedad e hiperactividad. Y es ahí donde entran en escena los ruidos blancos y los ruidos rosas. Los primeros son los constantes. Como el aire acondicionado. Los segundos son constantes pero más suaves. Como la lluvia lejana o las hojas de árboles meciéndose. Precioso todo, pero parece ser que no valen de nada.

Es la conclusión de una investigación realizada por un equipo científico estadounidense. En concreto, y tras analizar 13 estudios sobre este tipo de ruidos supuestamente relajantes y favorecedores de la concentración, han descubierto que solo tienen estos efectos en lxs niñxs que padecen TDAH. Les ayuda a estar más atentos a lo que tienen que estar. Les ayuda a pensar y a tomar decisiones. Y, oye, estupendo porque es un trastorno bien jodido para el que toda ayuda viene genial, pero que sepas que en ti no los produce y que simplemente te estás poniendo piedras en la rueda. Porque sí, no solo no sirven, sino que encima te perjudican. Está chunga la cosa.