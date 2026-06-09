Unas cuantas décadas atrás, durante la era dorada de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las misiones del espacio atraían muchísima atención mediática. Eran algo fascinante. Aventuras que rompían barreras de la humanidad. Historias que cautivaban a la población. Hoy la cosa es diferente. Hoy la mayoría de misiones espaciales se forjan sin que la gente les preste demasiada atención. Y eso es algo que la NASA quiere cambiar desde ya: ha publicado una oferta de colaboración en la que busca artistas que compartan historias de sus principales misiones para hacerlas atractivas para el gran público. Desde documentalistas a cineastas de ficción y pasando por narradores, poetas, compositores, músicos y otros tipos de creadores.
En concreto, y como explica el periodista especializado en defensa y espacio, Rodrigo Isasi, “en esta ronda inicial, la NASA busca hasta 10 socios para acuerdos no financiados de la Ley Espacial, ya sean particulares, entidades o equipos, para colaborar con la agencia dando vida a la narrativa de sus misiones”. Para ello, los socios tendrán la oportunidad de acudir a las instalaciones de la NASA en Estados Unidos con el objetivo de conocerlas, aprender sobre el programa espacial en cuestión y entender mejor de qué van esas misiones que la agencia quiere promocionar. Además, los artistas colaboradores podrán entrevistar al personal para obtener la información que necesiten para sus creaciones. ¿Pero sobre qué misiones irán todo este asunto?
Según el propio Isasi, el programa de colaboración con artistas estaría enfocado principalmente en dos programas. Por un lado, el programa Artemis, que incluye tanto la misión tripulada Artemis III como la misión tripulada Artemis IV. El objetivo de la primera será probar en órbita terrestre baja el acoplado de la nave Orión con uno o ambos de los módulos de alunizaje, que serán el Blue Moon de Blue Origin y el Starship HLS de SpaceX, además de probar el nuevo traje espacial AxEMU. Todo para que la segunda de estas misiones salga bien: el aterrizaje en la Luna más de medio siglo después. Unas misiones que seguro despertarán las conciencias creativas de quienes colaboren con la agencia. Es bastante evocador volver a nuestro satélite.
El otro programa alrededor del cual girarán las creaciones artísticas serán el programa de propulsión nuclear. En palabras de Isasi, “la propulsión nuclear espacial utiliza energía nuclear para lograr viajes más rápidos y eficientes que los coheres químicos actuales, siendo fundamental para la futura exploración humana a Marte y el espacio profundo”. En concreto, la NASA está desarrollando ya el motor térmico nuclear DRACO y el proyecto nuclear-eléctrico SR-1 Freedom. ¿Te interesa? Pues la agencia ha comunicado que considerará propuestas con una minoría de participantes internacionales. Puedes ampliar información y requisitos y enviar tu propuesta detallada aquí antes del 30 de junio de este mismo año.