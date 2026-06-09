Unas cuantas décadas atrás, durante la era dorada de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las misiones del espacio atraían muchísima atención mediática. Eran algo fascinante. Aventuras que rompían barreras de la humanidad. Historias que cautivaban a la población. Hoy la cosa es diferente. Hoy la mayoría de misiones espaciales se forjan sin que la gente les preste demasiada atención. Y eso es algo que la NASA quiere cambiar desde ya: ha publicado una oferta de colaboración en la que busca artistas que compartan historias de sus principales misiones para hacerlas atractivas para el gran público. Desde documentalistas a cineastas de ficción y pasando por narradores, poetas, compositores, músicos y otros tipos de creadores.

En concreto, y como explica el periodista especializado en defensa y espacio, Rodrigo Isasi, “en esta ronda inicial, la NASA busca hasta 10 socios para acuerdos no financiados de la Ley Espacial, ya sean particulares, entidades o equipos, para colaborar con la agencia dando vida a la narrativa de sus misiones”. Para ello, los socios tendrán la oportunidad de acudir a las instalaciones de la NASA en Estados Unidos con el objetivo de conocerlas, aprender sobre el programa espacial en cuestión y entender mejor de qué van esas misiones que la agencia quiere promocionar. Además, los artistas colaboradores podrán entrevistar al personal para obtener la información que necesiten para sus creaciones. ¿Pero sobre qué misiones irán todo este asunto?