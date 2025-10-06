Cientos de millones de años de evolución han dotado a las especies de una variedad espectacular de armas adaptativas y reproductivas. Una de ellas, una de las más sorprendentes, es la capacidad de algunas hembras de reproducirse sin la mediación de un macho. Un proceso que, como cuenta el periodista Héctor Farrés , es conocido como partenogénesis y que pueden realizar las hembras en circunstancias muy concretas: cuando el aislamiento es extremo o cuando no hay parejas masculinas disponibles. En lugar de extinguirse la especie, las hembras gestan una nueva criatura que cuenta con su mismo material genético. ¿Pero es esto posible en los seres humanos?

En general, las especies que se conocen por practicar la partenogénesis suelen pertenecer a grupos animales alejados de los mamíferos como son los reptiles, los peces, los insectos o los artrópodos. No es una herramienta que posean de forma natural las especies más emparentadas con nosotrxs. Pero la biotecnología todo lo puede. En palabras del propio Farrés, y basándose en los análisis de la zoóloga Louise Gentle, “ha sido posible generar embriones partenogenéticos en mamíferos mediante modificaciones genéticas”. Es el caso de los ratones. Ya hay casos demostrables de hembras que han podido gestar crías sin intervención directa o indirecta de ningún macho.