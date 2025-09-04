Estadísticamente, y si eres de la generación Z, la probabilidad de que bebas alcohol habitualmente es menor que si eres de cualquier otra generación anterior. No es una sensación random. Es lo que muestran las encuestas . De hecho, en los últimos años se viene produciendo un aumento constante de la venta de las llamadas bebidas sin, especialmente de las cervezas sin alcohol. Quizás porque la gen Z ha llegado a la conclusión de que las resacas no merecen la pena. O quizás porque es consciente del daño que provoca el alcohol a largo plazo. ¿Pero y qué hay de ese puntito agradable que te da el tomar una cerveza? Pronto podrías tenerlo sin tomar alcohol.

O al menos esa es la promesa de GABA Lab, un laboratorio que, según resume el periodista Carlos Prego , lleva ya varios años trasteando con diferentes sustancias químicas con el objetivo de encontrar una que proporcione algunos de esos efectos agradables iniciales del alcohol pero sin toda la parte mala. La desinhibición. El optimismo. La relajación. “Ahora mismo el laboratorio tiene tres moléculas finalistas y espera apostar pronto por la más prometedora para avanzar en su investigación y desarrollo”. Quédate con su nombre: Alcarelle, una sustancia capaz de actuar sobre los receptores de tu cerebro vinculados a la serenidad y la socialización.