Estadísticamente, y si eres de la generación Z, la probabilidad de que bebas alcohol habitualmente es menor que si eres de cualquier otra generación anterior. No es una sensación random. Es lo que muestran las encuestas. De hecho, en los últimos años se viene produciendo un aumento constante de la venta de las llamadas bebidas sin, especialmente de las cervezas sin alcohol. Quizás porque la gen Z ha llegado a la conclusión de que las resacas no merecen la pena. O quizás porque es consciente del daño que provoca el alcohol a largo plazo. ¿Pero y qué hay de ese puntito agradable que te da el tomar una cerveza? Pronto podrías tenerlo sin tomar alcohol.
O al menos esa es la promesa de GABA Lab, un laboratorio que, según resume el periodista Carlos Prego, lleva ya varios años trasteando con diferentes sustancias químicas con el objetivo de encontrar una que proporcione algunos de esos efectos agradables iniciales del alcohol pero sin toda la parte mala. La desinhibición. El optimismo. La relajación. “Ahora mismo el laboratorio tiene tres moléculas finalistas y espera apostar pronto por la más prometedora para avanzar en su investigación y desarrollo”. Quédate con su nombre: Alcarelle, una sustancia capaz de actuar sobre los receptores de tu cerebro vinculados a la serenidad y la socialización.
En palabras del propio Prego, Alcarelle es “un compuesto inodoro, insípido e incoloro”, lo que quiere decir que no cambia para nada el sabor de las cervezas sin, los vinos sin y demás bebidas sin. Suena como un win-win, ¿no? Te proporciona la euforia y el descaro sin meterte sabores raros en la boca ni joderte el cuerpo. Dicho esto, lo cierto es que le queda mucho análisis por delante antes de ser aprobada para su comercialización y uso en bebidas. Por más que GABA Lab te diga que tiene pinta de no generar adicción, no dañar tus células nerviosas ni provocarte resaca, es algo que tiene que demostrarle a las agencias reguladoras. Hasta entonces nada.
De todas formas, el laboratorio se muestra optimista: en su portal web se anima a pronosticar que sus productos con Alcarelle podrían estar disponibles en Estados Unidos a partir de 2028. Imagínatelo. Imagínate tomarte un gin-tonic, un ron con refresco light o un vodka con zumo de naranja, que te sepa bien, que te chispe, pero que sea bastante más saludable que su equivalente tradicional. Sería un nuevo mundo. Y quizás, quién sabe, incluso pueda llegar a ser útil a la hora de tratar determinados casos de alcoholismo. Solo el futuro dirá. De momento, cuanto menos alcohol mejor, que es uno de los principales factores de riesgo de múltiples enfermedades.