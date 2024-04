Por si alguien no lo recuerda, Kim se puso de parte de su entonces esposo Kanye West durante su enfrentamiento con Taylor por la palabra muy poco respetuosa que el rapero utilizó para referirse a ella en su canción ‘Famous’. Kanye y Kim sostenían que Taylor había sido informada de antemano, pero ella siempre ha asegurado que fue una sorpresa muy desagradable.

Kim ingresó oficialmente en la lista que elabora cada año Forbes recopilando a los hombres y mujeres más ricos del mundo en 2021. Actualmente su fortuna está valorada en 1.700 millones, por encima de la de Taylor, que la revista estima que ronda los 1.100 millones.

En el caso de Kim, esta cifra proviene de varias fuentes: su compañía de belleza KKW Beauty y su exitosa marca de ropa interior moldeadora Skims, así como el dinero que percibe por el reality ‘Keeping Up With the Kardashian’ y varios acuerdos publicitarios o de colaboración y distintas inversiones.