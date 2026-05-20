La fascinación de Nicki Minaj con Donald Trump parece venir de lejos, pero no fue hasta finales de 2025 cuando la rapera empezó a hacerlo público. En concreto, la cosa empezó en noviembre de 2025, cuando la artista compartió en X un mensaje del presidente estadounidense en el que afirmaba que “el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencia en Nigeria”. Esos mismos días, Minaj ofreció un discurso en la ONU en el que quiso “agradecer al presidente Trump por priorizar este tema y por su liderazgo mundial”. Luego vino su aparición en AmericaFest, su “probablemente soy la fan número uno del presidente” y su participación en el proyecto las Cuentas Trump. Ahora ha dicho públicamente que hay más celebrities in love con Trump.
En sus propias palabras, ha afirmado en una entrevista reciente, “muchas celebridades piensan lo mismo que yo, pero no lo dicen. A veces hace falta una persona valiente que cargue con el peso del impacto. Creo que yo soy la catalizadora de ese cambio. Espero que cuando me vean y me escuchen hablar y sientan mi energía, eso les haga decir: ¿Sabes qué? ¿A quién le tengo miedo? ¿De qué tengo miedo?”. Además, la rapera estadounidense, que cuenta con el honor de ser la rapera con mayores ventas de toda la historia y una cantidad absurda de récords en las listas de éxitos y en las plataformas de música, ha admitido que su admiración comenzó hace mucho: “Ya pensaba así sobre él. No me atrevía a mostrarlo públicamente”.
¿Pero a qué viene tanta fascinación? Pues según cuentan en un reportaje en El País, parece haber dos motivos principales para la defensa acérrima que hace de la administración Trump. Por un lado, una espinita personal: que pidió reunirse con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, después de recibir una oleada de bromas telefónicas y acoso, y este no le hizo caso. Y, por otro lado, dice, la defensa del cristianismo de Trump. En cualquier caso, escriben desde este diario, “ya en 2012 dio muestras de su inclinación política cuando incluyó la siguiente frase en la canción Mercy: I’m a Republican voting for Mitt Romney / You lazy bitches is f-uking up the economy”. En parte, ha explicado Minaj, por su hartazgo con el gobierno Obama.
Sea como sea, está claro que el apoyo público de Minaj a Trump refuerza su reputación en el mundo. En palabras del periodista Eric Cortesella, las cuales recoge el diario español, “los aliados de Trump ven en Minaj no solo un respaldo de una celebridad, sino también una narrativa: alguien que en privado albergaba simpatías de derecha y ahora se siente libre de expresarlas”. Una celebridad que, además, no suele pronunciarse sobre ninguna de las acciones de la administración Trump criticadas por medio mundo como los asesinatos perpetrados por agentes del ICE. No, ella va a full con Trump, y lo ha dejado claro recientemente tras responder que “haré lo que sea” para ayudar al presidente en las elecciones de medio mandato de noviembre.