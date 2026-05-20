La fascinación de Nicki Minaj con Donald Trump parece venir de lejos, pero no fue hasta finales de 2025 cuando la rapera empezó a hacerlo público. En concreto, la cosa empezó en noviembre de 2025, cuando la artista compartió en X un mensaje del presidente estadounidense en el que afirmaba que “el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencia en Nigeria”. Esos mismos días, Minaj ofreció un discurso en la ONU en el que quiso “agradecer al presidente Trump por priorizar este tema y por su liderazgo mundial”. Luego vino su aparición en AmericaFest, su “probablemente soy la fan número uno del presidente” y su participación en el proyecto las Cuentas Trump. Ahora ha dicho públicamente que hay más celebrities in love con Trump.

En sus propias palabras, ha afirmado en una entrevista reciente, “muchas celebridades piensan lo mismo que yo, pero no lo dicen. A veces hace falta una persona valiente que cargue con el peso del impacto. Creo que yo soy la catalizadora de ese cambio. Espero que cuando me vean y me escuchen hablar y sientan mi energía, eso les haga decir: ¿Sabes qué? ¿A quién le tengo miedo? ¿De qué tengo miedo?”. Además, la rapera estadounidense, que cuenta con el honor de ser la rapera con mayores ventas de toda la historia y una cantidad absurda de récords en las listas de éxitos y en las plataformas de música, ha admitido que su admiración comenzó hace mucho: “Ya pensaba así sobre él. No me atrevía a mostrarlo públicamente”.