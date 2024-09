Tres años atrás la artista estadounidense Demi Lovato sufrió una sobredosis casi mortal. Inmediatamente después, muchísimxs de sus fans se empeñaron en culpar a una de sus mejores amigas de ser una mala influencia. La pobre recibió miles de críticas, miles de insultos e incluso miles de amenazas de muerte. La propia Lovato tuvo que salir al paso diciendo que “mis fans son increíbles y muy apasionados, pero a veces se pasan un poco y no siempre tienen toda la información”. Y no es un caso único: muchas otras estrellas de pop están pasando de la inacción a la reprimenda respecto a sus fans más creepys conforme el mundo digital agrava el fenómeno devoción tóxica.

El gran ejemplo reciente es el de la cantante Chappel Roan. En un vídeo muy honesto y directo de su canal de TikTok decía lo siguiente: “No me importa que el abuso y el acoso, el acecho, lo que sea, sea algo normal para la gente que es famosa. No me importa que este tipo de comportamiento disparatado venga con el trabajo, la carrera, el campo, que he elegido. Eso no significa que esté bien. Eso no lo hace normal. No significa que lo quiera”. Y la reflexión tiene todo el sentido del mundo: suele pensarse que la gente famosa y con dinero debería estar muy dispuesta a soportar esas mierdas por el mero hecho de disfrutar del privilegio de la comodidad económica.