Jennifer Lopez: “Me llevó 30 años saber que no tenía que envejecer con alguien para sentirme completa”

”Para quienes somos románticos y amamos estar en una relación, tenemos esa idea de que necesitamos envejecer con alguien para sentirnos completos y felices. Pero no es así” , ha explicado Lopez, refiriéndose a cómo ha aprendido a abrazar su vida de soltera después de pedir el divorcio de Ben Affleck. “Solo me tomó 30 años darme cuenta”, ha añadido entre risas.

Así lo ha dicho en una entrevista con la comediante Nikki Glaser para Interview Magazine, donde la estrella de 55 años ha confesado que le ha llevado “30 años” darse cuenta de que no necesita a una pareja para sentirse plena.

En su conversación con Interview, Lopez también ha hablado sobre varios aspectos de su carrera, incluido su reciente papel en la película ‘Unstoppable’, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre. Pero lo más revelador fue cuando se le preguntó sobre cuánto le afectan los rumores y especulaciones en redes sobre su vida personal.

”He estado haciendo esto durante mucho tiempo, aunque me guste pensar que sigo teniendo 16 años, pero no es así”, ha admitido con una sonrisa. La estrella ha mencionado que, aunque las redes sociales llegaron cuando ella ya llevaba un tiempo bajo el foco mediático, nunca les ha dado tanta importancia como otras personas. “Sé que todo lo que se dice y escribe sobre mí no es lo que realmente soy”, ha dicho. Para Lopez, lo importante es saber quién es ella misma y mantener cerca a quienes realmente la conocen.

“Sé que soy una buena persona. Sé que soy una buena madre. Sé quiénes son mis amigos y ellos saben quién soy yo. Mis padres, mi familia, todos ellos lo saben”, ha comentado. Y para aquellos que desean tener una carrera larga en el mundo del espectáculo, la cantante y actriz ha enfatizado que es clave aprender a manejar esta parte del negocio: ”Si quieres durar, tienes que lidiar con eso”.

Jennifer Lopez empieza así una nueva etapa vital. Como Shakira, está reinventando qué es ser una mujer madura, lejos de la visión de que sí o sí tienes que envejecer sola.

Como ella misma ha dicho, la felicidad puede encontrarse dentro de una misma, sin importar si hay o no una relación romántica de por medio.